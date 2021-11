GF Vip, Soleil Sorge non sta bene, febbre e influenza: interpellati gli autori (VIDEO)

La giornata non è partita esattamente nel migliore dei modi per Soleil Sorge, la quale pare abbia la febbre. La giovane si è svegliata manifestando un certo malessere e non ha potuto fare a meno di palesarlo ai suoi coinquilini.

Alcuni di loro si sono mostrati piuttosto preoccupati per le sue condizioni di salute. Specie Nicola ha intenerito tutti in quanto è apparso particolarmente comprensivo. Scopriamo che cosa è successo.

Soleil Sorge spiega di sentirsi la febbre

Soleil Sorge non sta molto bene, sta di fatto che potrebbe avere la febbre. La concorrente si è sfogata con i suoi compagni d’avventura dicendo di non sentirsi affatto in forma. Tra i coinquilini è stato soprattutto Nicola a mostrarsi apprensivo nei suoi riguardi. Il giovane, infatti, non appena l’ha vista in giardino le ha chiesto se stesse meglio. Lei ha negato ed ha detto di sentirsi ancora male. A quel punto, allora, Pisu le ha chiesto se sentisse i sintomi tipici della febbre e dell’influenza.

Lei ha risposto in modo affermativo, con un tono di voce anche piuttosto dimesso. Successivamente, allora, Nicola le ha detto di andare subito in confessionale per parlare con gli autori di quanto stesse accadendo. Lo staff del Grande Fratello Vip, infatti, potrebbe provvedere a darle dei medicinali allo scopo di far abbassare la temperatura corporea. Soleil, però, ha replicato dicendo di aver già parlato con gli autori del programma. (Continua dopo il video)

Nicola :” Stai meglio ?”

Soleil:”No”

Nicola :”Hai la febbre ? Ti senti l’influenza?”

Soleil:”Si”

Nicola :”Lo hai detto al confessionale ? “

La dolcezza di Nicola che si preoccupa per Soleil questi sono gesti dolci spontanei . Salviamo Nicola #gfvip #gfvip6 #GFVip pic.twitter.com/37gENin0Vb — Gioie zuccarate (@cleoliv24) November 11, 2021

La Sorge va a parlare con gli autori del GF Vip

Dopo questa conversazione da cui si è evinto che Soleil Sorge potrebbe avere la febbre, la ragazza è “sparita” dalla circolazione. Nelle inquadrature della regia del GF Vip, infatti, lei non è più presente. Molto probabilmente, la ragazza è in una zona riservata della casa all’interno della quale può effettuare tutti i controlli del caso in modo da appurare le sue condizioni di salute. Altra ipotesi, invece, è quella secondo cui la giovane potrebbe essersi messa a letto in modo da stare al caldo e riprendersi da questa condizione influenzale.

L’ipotesi Covid pare sia totalmente da scongiurare in quanto i concorrenti sono tutti in isolamento e non hanno nessun tipo di contatto con il mondo esterno. Anche quando i protagonisti ricevono delle sorprese da parenti e amici, questi devono sottoporsi a tamponi molecolari di controllo e a quarantene, così come è stato ad esempio per Lorenzo Amoruso.