Soleil Sorge si allontana da Alex Belli, lui non la prende bene e la critica alle spalle

Soleil Sorge si allontana da Alex Belli

Qualche giorno fa Delia Duran è intervenuta a Pomeriggio Cinque e a quanto pare Soleil Sorge ha deciso di prendere le distanze da Alex Belli. L’attore di Centovetrine, però, invece di apprezzare il gesto dell’influencer, si è arrabbiato con lei.

Quello che però ha mandato su tutte le furie il gieffino è che l’ex volto di Uomini e Donne negli ultimi due giorni ha trascorso molto tempo con Gianmaria Antinolfi. Questo riavvicinamento tra i due ex non è piaciuto per nulla al Belli, che mercoledì si è lamentato con gli altri coinquilini.

Lo sfogo di Alex

Nel dettaglio, Alex Belli al Grande Fratello Vip 6 ha aspramente criticato Soleil Sorge durante delle chiacchierate con Lulù Selessié, Sophie Codegoni e David Silvestri. “Oggi mi sono alzato con le scatole girate perché vedo l’incoerenza. Sole si è incespugliata in una cosa assurda. Sei ore a parlare con Gianmaria, ma scherziamo? Poi me la dovrà anche spiegare quella roba lì. Se ne dicono di cotte e di crude e poi ora sono appiccicati. Li ho visti a ridere, scherzare e abbracciarsi. Io di coerenza ne vedo poca, mi stupisco di Soleil sinceramente. Hanno usato parole pesanti e poi adesso sono insieme”, ha detto il gieffino.

Per poi continuare in questo modo: “Un conto è avere delle incomprensioni e poi chiarire, un altro è assistere a queste cose. Sono stati ore ed ore a parlare insieme e non mi pare un comportamento coerente. Si sono detti qualsiasi cosa l’uno contro l’altra e adesso sono attaccati. Perché io credo che nel momento in cui pensi determinate cose di una persona e non hai stima di lei, non puoi starci così a parlare. Non trovo coerenza in questo”.

La rabbia di Soleil Sorge

Soleil Sorge delusa dal comportamento assunto da Alex Belli nei suoi confronti ha avuto uno sfogo con il suo ex Gianmaria Antinolfi. “Quando l’altra sera è venuta Delia, tu che mi conosci non avresti pensato che l’avrei mangiata viva? Un leone con una bistecca davanti. Non l’ho messa al suo posto e non mi sono difesa, non ho reagito, ma in realtà ho fatto la cosa più giusta. Io ho la coscienza pulita, Alex non è per niente il mio tipo di uomo”, ha asserito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Per poi concludere così: “Essendosi sentito sotto esame ho notato che Alex ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose, non mi è piaciuto. Ha proprio detto ‘ma figurati se io posso stare con una come té. Ha criticato il mio aspetto fisico, sottolineava i difetti e poi il mio carattere. Elencava proprio tutto, ok in maniera scherzosa, ma di continuo. Perché hai bisogno di sminuirmi per far passare il messaggio che non sono la donna che vuoi? Sappiamo che siamo amici, non c’è necessità di andare sul fisico e sui difetti che ho per te”.