Francesca Cipriani e la gaffe sui cinesi, Soleil attacca: “Non giudicare così un popolo intero”

Nuova polemica al GF Vip 6

E’ scoppiata un’ennesima polemica all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Stavolta è nata per una frase dell’ex Pupa Francesca Cipriani. Mentre gli altri compagni d’avventura erano a tavola hanno iniziato a parlare di pietanze strane, in particolare delle zampe di gallina e la soubrette abruzzese ha detto:

“Non prendete esempio dalla Cina, perché mangiano pure i cani e i gatti. Quello non è un buon esempio. Ho visto il servizio de Le Iene sui cani e i gatti e mi sono sentita male davvero. Senti io la penso così“.

Soleil Sorge critica Francesca e interviene Katia Ricciarelli

Immediatamente dopo, Soleil Sorge ha rimproverato la compagna d’avventura. “Ma di cosa stai parlando Francy? Senza offesa, ma non si giudica un’altra cultura così. Non giudicare così un popolo e la sua cucina, è tremendo. La cucina cinese è una delle più prelibate al mondo e quindi non dire che non sono un buon esempio. Perché ok che è tremendo quello che alcuni fanno ad animali che noi riteniamo domestici”, ha tuonato l’ex volto di Uomini e Donne.

Per poi continuare così: “Però è altrettanto brutto quello che noi facciamo ad animali che mangiamo, ad esempio il cavallo? Non si può giudicare gli altri e non farlo con il proprio paese. Poi la crudeltà si condanna sempre. Non si generalizza mai dicendo cose come ‘non prendiamoli ad esempio che loro mangiano i cani e i gatti’. Certe cose non si possono dire così con leggerezza generalizzando“.

L’intervento di Katia Ricciarelli

Sulla polemica in questione è intervenuta anche la soprano Katia Ricciarelli: “Anche noi mangiamo il cavallo. Io condanno la crudeltà, non mi parlate di questo che mi fa orrore. Pensate che a me fanno schifo tante cose nostre tipo la trippa“.