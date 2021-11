Katia Ricciarelli nuova frase omofoba al GF Vip, Alex e Davide si baciano, lei sbotta (VIDEO)

Katia Ricciarelli ci è cascata di nuovo ed ha pronunciato, ancora una volta, una frase reputata da molti telespettatori omofoba. Questa non è la prima volta in cui la donna si rende protagonista di espressioni discutibili inerenti la categoria omosessuale.

Nel corso della precedente occasione, Alfonso Signorini non ha minimamente punito o, almeno, redarguito la donna per il suo comportamento. Accadrà lo stesso anche questa volta? Scopriamo cosa è successo.

Bacio tra Alex e Davide al GF Vip

Nella casa del GF Vip i concorrenti si sono dovuti cimentare nuovamente in un gioco. In particolar modo, Alex Belli è stato chiamato a scegliere una nuova persona a cui dare un bacio appassionato. Il giovane, questa volta, ha preferito non avvicinarsi a nessuna donna, proprio per evitare ogni polemica con la moglie Delia Duran. Per tale ragione, ha scelto di baciare un amico, Davide Silvestri. I due, quindi, si sono avvicinati e poi si sono avvinghiati scambiandosi un bacio molto lungo.

Il tutto è durato una trentina di secondi ed entrambi hanno provato a rendere passionale la scena. Ad ogni modo, i telespettatori si sono resi conto del fatto che l’intensità adoperata dall’attore non è stata la stessa che ha usato quando ha baciato Soleil Sorge. Tuttavia, la cosa che ha generato maggiore sgomento sui social non è stato tanto questo avvenimento, quando la frase omofoba pronunciata da Katia Ricciarelli.

La frase omofoba di Katia Ricciarelli

La cantante, infatti, nel vedere che i due concorrenti si siano scambiati questo bacio così estremo si è detta particolarmente indignata. Nello specifico, la donna ha detto che per lei è una vera schifezza. Mentre ha pronunciato queste parole, però, il bacio è andato avanti e tutti erano concentrati a guardare la scena piuttosto che ad ascoltare le parole della cantante. Gli utenti del web, però, si sono resi conto di quanto stesse accadendo. Per tale ragione, si sono riversati sui social per commentare.

La maggior parte degli utenti ha attaccato Katia Ricciarelli accusandola di aver pronunciato una frase davvero omofoba. Sui social, infatti, in molti si sono scatenati contro la donna esortando Alfonso Signorini a prendere dei provvedimenti disciplinari. Cosa accadrà questa volta? Katia la “passerà liscia” così come accaduto già in una precedente occasione, oppure la situazione prenderà una piega diversa?