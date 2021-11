Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: rotolone per Gemma, nuova delusione per Sara

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 12 novembre, rivelano che Gemma si troverà nuovamente al centro dell’attenzione. La donna continuerà a stare molto male per la fine della conoscenza con Costabile.

Il cavaliere, anche se manterrà toni molto pacati e galanti, paleserà alla sua interlocutrice le sue intenzioni di non voler continuare la sua conoscenza. Sempre al trono over, poi, vedremo che ci sarà un amaro battibecco tra Sara e Biagio.

Gemma in lacrime nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano che si parlerà, ancora una volta, di Gemma. Nel corso della messa in onda di ieri, la donna ha avuto uno sfogo in quanto triste per essere stata lasciata da Costabile. Al termine della puntata, Maria De Filippi ha notato che la torinese non fosse serena, pertanto, le ha chiesto di rivelare che cosa stesse pensando. Lei, allora, non ha potuto far a meno di ammettere di sentirsi piuttosto triste per la fine della conoscenza con Costabile.

Maria, allora, ha esortato i due a ballare insieme in modo da parlare un po’ in disparte dei loro sentimenti. Cosa sarà successo? Nella puntata di oggi, quindi, scopriremo che cosa si sono detti i due esponenti del trono over. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare che non ci saranno affatto buone notizie per la Galgani. Costabile, infatti, continuerà a dirsi piuttosto sicuro di non voler proseguire con la conoscenza della dama. A quanto pare, la reputa un po’ troppo interessata alle telecamere, piuttosto che a trovare davvero l’amore.

Anticipazioni 12 novembre: Sara delusa

La situazione diventerà molto pesante per Gemma, tuttavia, Tina non perderà occasione per giocare un altro scherzetto alla sua rivale. Nello specifico, stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata di oggi vedremo che la Cipollari si munirà nuovamente del rotolone di carta per far in modo che la sua acerrima nemica si asciughi le lacrime. La scena sarà, come al solito, molto esilarante per i presenti, eccetto che per Gemma.

Ad ogni modo, altra cocente delusione spetterà anche a Sara. A quanto pare, la donna ha deciso di dare un’altra chance, l’ennesima, a Biagio. I due, quindi, sono usciti, tuttavia, pare che le cose non siano andate bene. Nel corso della puntata, infatti, la donna si mostrerà particolarmente amareggiata in quanto il cavaliere ha commesso un’altra mancanza di rispetto nei suoi confronti.