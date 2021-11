Il Paradiso delle signore trama 16 novembre: Gemma fa colpo, Agnese prende una decisione

La trama della puntata del 16 novembre del Paradiso delle signore rivela che Gemma farà colpo su un nuovo arrivato. Flora, dal canto suo, riceverà una splendida notizia che riguarda la sua carriera professionale.

Per quanto riguarda Anna e Salvatore, invece, tra di loro ci sarà un certo avvicinamento. In casa Amato continuerà a regnare il caos a causa di tutto quello che ha scoperto Agnese. Per tale ragione, la donna prenderà una decisione.

Agnese prende una decisione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di martedì 16 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Agnese comincerà ad essere intollerante nei confronti di Giuseppe. L’uomo l’ha combinata troppo grossa questa volta, pertanto, la sarta non sarà più disposta a perdonarlo. A tal proposito, la protagonista esorterà suo marito ad andare via lasciando il tetto coniugale. Il signor Amato, però, non sembrerà molto propenso ad assecondare la richiesta di sua moglie.

A tal proposito, proverà in tutti i modi a ricevere il consenso dai suoi figli facendoli schierare dalla sua parte. Agnese, dal canto suo, troverà la situazione davvero insopportabile. Per tale motivo, la donna deciderà di trovare rifugio in Armando. Non riuscendo più a tenere tutto dentro, la sarta si aprirà con il capo magazziniere e gli racconterà tutto quello che ha scoperto su suo marito Giuseppe. Armando, chiaramente, resterà spiazzato dinanzi queste scoperte.

Trama 16 novembre: Gemma e Marco s’infatuano

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 16 novembre, vedremo che Gemma farà colpo su Marco. I due si incontreranno per la prima volta e, sin da subito, si verrà a creare una certa complicità tra loro. Altra novità importante per quanto riguarda le faccende amorose vede come protagonisti Salvatore e Anna. Quest’ultima, dopo essere stata esortata anche da Roberto, deciderà di accettare l’invito del giovane Amato.

I due, dunque, vivranno un avvicinamento. Al grande magazzino, nel frattempo, Flora riceverà una bella sorpresa. La stilista è stata scelta come protagonista di un servizio che sarà pubblicato sul nuovo numero della rivista. Le Veneri accoglieranno di buon grado questa novità, sta di fatto che saranno entusiaste di condividere con la giovane questa novità. Stefania, invece, da un po’ di tempo ha cominciato ad avvicinarsi al mondo del giornalismo, pertanto, la fanciulla chiederà di poter partecipare all’intervista.