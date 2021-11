Alex Belli geloso di Soleil Sorge al GF Vip: il gesto a tavola per allontanarla da lui crea polemica (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip pare si stiano creando delle dinamiche alquanto interessanti che riguardano Alex Belli e Soleil Sorge, pare che il concorrente sia geloso di lei. Anche se entrambi hanno sempre palesato il fatto di essere solo amici, la verità potrebbe essere un’altra.

Durante la cena, infatti, il giovane si è reso protagonista di un gesto che ha generato molto rumore sul web. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’avvicinamento tra Soleil e Gianmaria

Dopo l’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip, la quale ha detto di essere profondamente delusa dal suo compagno, quest’ultimo ha cambiato atteggiamento. Alex, infatti, si è allontanato da Soleil onde evitare di fomentare ulteriormente i gossip. Ad ogni modo, malgrado a parole stia provando in tutti i modi a dimostrare il suo distacco, con i gesti sta dando tutt’altre dimostrazioni. Proprio ieri, mentre tutti i concorrenti erano a tavola per cenare, Alex Belli è apparso alquanto geloso di Soleil Sorge.

Da quando ha scelto di allontanarsi da lei, pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si sia riavvicinata a Gianmaria Antinolfi. A quanto pare, però, questa situazione sta generando non poco fastidio nell’attore. Durante la cena, infatti, Soleil ha deciso di sistemarsi accanto al suo ex fidanzato. La ragazza ha preso il suo piatto e lo ha messo accanto a quello di Antinolfi.

Alex Belli geloso della Sorge

Successivamente, però, si è alzata per andare a recuperare una cosa che aveva dimenticato e Alex è intervenuto. L’attore, infatti, con la scusa di parlare in modo piuttosto concitato e divertito a Gianmaria, si è avvicinato a lui e si è seduto al suo fianco, rubando il posto della coinquilina. Quest’ultima, nel momento in cui si è resa conto del gesto, ha fatto finta di niente, ha preso il suo piatto e si è seduta altrove.

Il popolo del web, però, ha notato tutto l’accaduto e, secondo la maggior parte dei telespettatori, Alex Belli ha agito in questo modo in quanto geloso dell’avvicinamento tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. In molti, infatti, hanno commentato dicendo che l’attore sembra essere completamente cotto dell’influencer. Per il momento, però, il concorrente non è intervenuto sulla vicenda. Non ci resta che attendere le prossime ore per capire se ne parlerà con Soleil.