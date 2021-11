Muore Giampiero Galeazzi, Mara Venier distrutta dal dolore: il messaggio disperato (FOTO)

Oggi, venerdì 12 novembre, è venuto a mancare Giampiero Galeazzi. Il giornalista sportivo si è spento all’età di 75 anni dopo aver combattuto per anni contro una grave malattia. Tutto il mondo dello spettacolo piange la triste perdita.

Tra le più affrante c’è, sicuramente, Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha pubblicato un post su Instagram in cui è apparsa distrutta dal dolore. Scopriamo cosa è accaduto.

Le cause della morte di Giampiero Galeazzi

La mattinata del 12 novembre è cominciata in modo piuttosto triste a causa della morte di Giampiero Galeazzi. L’annuncio è stato dato dal direttore del TG 5, il quale ha pubblicato un tweet in cui ha augurato al suo collega di riposare finalmente in pace. La morte del giornalista, infatti, è sopraggiunta dopo aver combattuto per anni contro una forma molto acuta di diabete. Il protagonista, infatti, stava molto male da diverso tempo. La sua ultima comparsa nel piccolo schermo risale a ben 3 anni fa, quando partecipò a Domenica In.

Malgrado le sue condizioni di salute fossero già piuttosto compromesse, Mara Venier fece comunque di tutto per assicurarsi la presenza dell’amico, più che collega. Ad ogni modo, in tale occasione si vide perfettamente che Galeazzi non stesse affatto bene. Il giornalista non riusciva neppure a camminare autonomamente e anche il suo tono di voce era flebile rispetto a come il pubblico è sempre stato abituato.

Lo struggente messaggio di Mara Venier

I volti del mondo dello spettacolo si stanno gradualmente unendo al dolore di parenti e amici. Tra di essi, la più affranta per la morte di Giampiero Galeazzi è stata Mara Venier. La conduttrice era unita al giornalista da un legame molto profondo, pertanto, non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore sui social. La presentatrice ha pubblicato un post in cui c’è una foto che la ritrae in compagnia di Giampiero.

I due sono abbracciati e sorridenti e al di sotto della foto è presente una didascalia molto toccante. Nello specifico, Mara ha voluto chiamare il suo amico con l’appellativo che era solita dargli, ovvero “Bisteccone”. In seguito, poi, ha aggiunto un’altra frase che ha commosso tutti. Nello specifico, ha detto che con la morte di Galeazzi è andato via per sempre un pezzo importante della sua vita. Al di sotto del post si distinguono i commenti anche di Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e altri volti del mondo dello spettacolo.