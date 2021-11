Addio a Temptation Island, arriva un nuovo format: ecco quali saranno le regole e bomba sul conduttore

Temptation Island chiude definitivamente i battenti, il programma di Maria De Filippo dice addio alla televisione. Al suo posto, però, andrà in onda un nuovo format, che prende il nome di Ultima Fermata.

L’autrice è sempre Maria De Filippi, ma la necessità di cambiare nome è dettata da alcuni problemi interni all’azienda inerenti i contratti con la casa produttrice. A cambiare, però, non è solo in nome, ma anche le regole interne e, probabilmente, anche il conduttore. Vediamo tutto quello che è emerso.

La prima grande novità del format che sostituirà Temptation Island

Il programma più caldo dell’estate, Temptation Island, dice addio al mondo della televisione. Quella andata in onda lo scorso luglio, infatti, è stata l’ultima edizione. Il prossimo anno aprirà i battenti un nuovo format, che si chiama Ultima Fermata. L’autrice della trasmissione è sempre Maria De Filippi, la quale si servirà del supporto della sua redazione per dare luogo ad un format sempre incentrato sull’amore. Ad ogni modo, la nuova trasmissione di Canale 5 subirà delle modifiche rispetto al tradizionale Temptation Island.

Il primo cambiamento degno di nota riguarda i requisiti necessari per prendere parte al reality show. La versione precedente, infatti, implicava l’obbligo per le coppie di essere semplicemente fidanzati. Erano escluse dal format le coppie sposate o con figli in comune. La nuova variante, invece, introduce delle modifiche in tal senso in quanto dovrebbe aprire i battenti anche alle coppie sposate con figli.

Bomba sul possibile conduttore di Ultima Fermata

La vera bomba inerente il programma che andrà a sostituire Temptation Island riguarda la conduzione. Alla guida del programma dovrebbe essere riconfermato Filippo Bisciglia. Considerando il successo che è sempre riuscito a garantire, infatti, pare sia la persona più adatta a ricoprire questo ruolo. Voci di corridoio, però, rivelano che la situazione potrebbe drasticamente cambiare dal prossimo anno.

La De Filippi, infatti, potrebbe pensare di puntare su di una persona molto più famosa al grande pubblico, ovvero, Stefano De Martino. Per il momento, però, questa resta solo un’indiscrezione e non ci sono state conferme ufficiali inerenti l’argomento. Ciò che si sa è che lo staff sta già provvedendo a fare i casting allo scopo di reclutale le coppie. Nel corso dei giorni emergeranno sicuramente altre novità, quindi, consigliamo di restare sintonizzati per sapere tutto ciò che trapelerà.