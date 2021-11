Francesca Cipriani parla della sua malformazione: “Gravissima deformazione, mi sono operata”

Francesca Cipriani parla della sua malformazione

Anche se il pubblico è abituata a vederla esuberante e spesso eccessiva, Francesca Cipriani ha anche un suo lato più fragile. Nelle ultime ore l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è appartata in giardino con Carmen Russo e Manila Nazzaro ed ha rivelato degli episodi poco felici del suo passato. Tra le tante cose l’ex Pupa ha confessato di aver avuto una malformazione.

“La gente giudica e non sa tante cose. Sul mio aspetto ne dicono di tutti i colori, ma io ho sofferto moltissimo. Ad esempio avevo una brutta malformazione al sen0 e da lì ho iniziato a ritoccarlo. Proprio il mio medico mi aveva consigliato di rimediare a quella malformazione e mia madre era d’accordo. Sì, era proprio una cosa evidente. Prima di giudicare bisognerebbe conoscere le persone. Ho avuto un rapporto non facile con il mio fisico. Sono anche stata bullizzata da ragazza. Ho passato anni non belli, ma ora sono felice. Ho l’amore e sono molto contenta. Lui mi rende così serena e non succedeva da tantissimo. Con gli uomini non sono stata fortunata. Il mio primo fidanzato serio mi impediva di fare tutto”, ha confessato la soubrette abruzzese.

Le dichiarazioni della madre della soubrette

In una recente intervista concessa la magazine Novella 2000, la madre di Francesca Cipriani ha rivelato che la figlia è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione sua e suo marito e ha avuto una malformazione che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo.

“Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al sen0 non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”, ha continuato la donna.

La mancanza di una figura paterna

Sempre alla rivista diretta da Roberto Alessi, la donna ha fatto sapere che la mancanza della figura paterna per Francesca Cipriani è stato un grosso problema, ecco perché adesso è legata tantissimo al suo fidanzato Alessandro.

“Mi auguro che la storia duri: è un bravissimo ragazzo e Francesca è serena con lui. Anche quando la vedete piangere, gridare, desiderare la sua presenza, è perché davvero lo ama alla follia e ha paura di perderlo. Adesso sta superando questi traumi piano piano”, ha concluso la madre della concorrente del Grande Fratello Vip 6.