Manuel Bortuzzo si sfoga con Lulù Selessié: “Passo da amare la vita a volerla fare finita”

Tira e molla tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

Al Grande Fratello Vip 6 Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno instaurato un rapporto che non si riesce a dare una definizione. Lei vorrebbe di più e lui di meno. Nella giornata di giovedì il 22enne in confessionale si è lamentato della principessa.

“Per fortuna sono l’uomo più paziente al mondo. Però mi piacerebbe avere a che fare con persone che capiscono le cose al volo. Quando dico una cosa è quella. Le ho detto ‘facciamo un gioco, quando dico una cosa la ripeto una volta sola e ascoltala bene’. Ci sono giorni che voglio essere lasciato in pace e basta. Quando io non sto bene non voglio nessuno vicino“, ha detto il nuotatore.

Le dichiarazioni di Lulù Selessié

Lulù Selessié invece, al Grande Fratello Vip 6 ha confessato di essere confusa dall’atteggiamento di Manuel Bortuzzo. “Mi fa passare da pazza. Sembra che io gli sto attaccata e lui non mi vuole. Lui mi dice che non vuole che mi stacco del tutto, ma alcuni giorni vuole stare da solo. Io semplicemente non vedo l’ora di vivermi questa cosa fuori, visto che mi ha detto che ci sono le basi perché succeda“, ha dichiarato la gieffina di origini etiopi.

Inizialmente in tanti erano a favore del ragazzo, ora però, in tanti hanno cambiato idea schierandosi dalla parte di Lulù Selessié. I due avevano gieffini avevano chiuso, il nuotatore un paio di settimane dopo si è riavvicinato dicendo di aver lasciato le porte aperte e come le ha anche dato un bacio. Quindi è confuso o vuole solo giocare con lei?

Lo sfogo di Manuel Bortuzzo

Al Grande Fratello Vip 6 Manuel Bortuzzo ha avuto uno sfogo co la principessa Lulù Selessiè. “Ti ho detto che c’ho messo 2 anni per capire che volevo tornare a nuotare. Per farti capire che nella mia situazione non ho dei tempi prestabiliti per comprendere cosa voglio.

Affronto tanti alti e moltissimi bassi, più bassi a dire il vero. Il problema qui dentro non sei te. Dici che mi vuoi abbracciare di più? Oddio, gli abbracci vanno rispettati, anche perché non è soltanto un abbraccio, ci vuole tempo. Quei momenti piuttosto non li voglio, per non rovinare le cose che devono arrivare. Io ho tutto molto chiaro dentro la mia testa fidati”, ha confessato il 22enne.