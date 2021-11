Tina Cipollari è tornata con Kikò Nalli? Finalmente parla lei: “Modo di fare subdolo e bugiardo…” (FOTO)

In questi giorni, su molte riviste di gossip, si è molto parlato di Tina Cipollari e dell’ennesimo ipotetico ritorno di fiamma con Kikò Nalli. Alcuni paparazzi hanno beccato la donna in compagnia del suo ex e questo ha immediatamente fatto sorgere dei sospetti.

Questa non è certamente la prima volta che un gossip del genere viene diffuso con una tale insistenza sul web. Ad ogni modo, in questa circostanza, Tina ha deciso di replicare e lo ha fatto anche in modo piuttosto pungente.

Tina nega l’avvicinamento a Kikò Nalli

Stavolta Tina Cipollari ha preferito non rimanere in silenzio dinanzi i numerosi gossip che la vedrebbero nuovamente al fianco di Kikò Nalli. In molti hanno diffuso questa notizia dichiarando di aver visto i due protagonisti insieme in atteggiamenti anche piuttosto complici. L’opinionista di Uomini e Donne, quindi, ha deciso finalmente di rispondere. La donna ha cominciato smentendo categoricamente le voci che stanno circolando sul suo conto.

In seguito, però, ha aggiunto dei dettagli. Tina, infatti, ha detto di essere molto legata al suo ex Kikò, specie perché i due condividono tre splendidi figli. Il loro rapporto è sereno e disteso, soprattutto per garantire ai piccoli un clima conviviale e tranquillo. Proprio in virtù di questo, capiterà molto spesso di vedere i due protagonisti insieme in atteggiamenti complici.

La Cipollari svela i retroscena legali del suo matrimonio

Tina Cipollari, poi, ha spiegato anche che, malgrado lei e Kikò Nalli siano separati, entrambi non hanno mai voluto coinvolgere giudici e avvocati. Proprio per tale motivo, non ci sono giorni prestabiliti in cui i figli devono stare con il padre piuttosto che con la madre. Nalli può andare dai suoi figli in qualunque momento voglia, Questo, chiaramente, contribuisce a rendere ancora più disteso il clima tra loro.

Nella parte conclusiva del suo intervento, poi, Tina ci ha tenuto ad esortare tutti quelli che trattano con leggerezza questo argomento a prestare maggiore attenzione. Di mezzo ci sono dei ragazzini, che potrebbero restare delusi o feriti da quanto circola sul web. Pertanto, prima di emettere sentenze, sarebbe opportuno informarsi un po’ di più sui fatti. Al momento, dunque, tra i due non è in atto nessun ritorno di fiamma. Tina sembra aver trovato un nuovo fidanzato dopo la rottura con Vincenzo Ferrara. Di lui, però, è trapelato ben poco.