Uomini e Donne, anticipazioni lunedì: delusione al trono classico, Biagio dà il “palo” a Sara

Lunedì 15 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e le anticipazioni rivelano che i colpi di scena non mancheranno. Al trono classico ci sarà una delusione per quanto riguarda i tronisti.

Al trono over, invece, vedremo che Biagio e Sara saranno nuovamente al centro di una polemica, la quale prenderà una piega davvero estrema. Non mancheranno, inoltre, i soliti disguidi tra Armando, Isabella e alcuni esponenti del parterre.

Bufera al trono over di Uomini e Donne nella puntata di lunedì

Nel corso della puntata di lunedì di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi chiamerò al centro dello studio Biagio e Sara. La puntata di venerdì si è conclusa con un argomento molto romantico, in quanto Caterina e Biagio, due ex volti della trasmissione, hanno annunciato che presto convoleranno a nozze. Ad ogni modo, la puntata odierna sarà tutt’altro che romantica. A centro studio, infatti, la conduttrice chiamerà Biagio e Sara. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, pare che la donna abbia deciso di dargli un’altra chance.

Malgrado il cavaliere abbia più volte deluso le sue aspettative, la donna continua a ricaderci, beccandosi anche diverse accuse da parte dei presenti in studio. Specie Tina e Gianni ritengono che sia colpa sua se Biagio si continua a comportare in questo modo in quanto lei glielo permette. Ebbene, a quanto pare, la donna ci è ricascata e nella prossima puntata rivelerà di essere rimasta nuovamente scottata.

Delusione al trono classico

Durante la puntata di lunedì di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Sara dirà di voler chiudere definitivamente con Biagio in quanto ha ricevuto l’ennesima delusione. I due si sono sentiti in questi giorni e sarebbero dovuti uscire la sera prima. Lui, a quanto pare, le ha dato un “palo”, fomentando la sua disperazione. Adesso, dunque, la dama ammetterà di non voler proseguire con la conoscenza. Per quanto durerà?

Al trono over, invece, ci sarà un po’ di delusione per quanto riguarda i tronisti. Sono passate diverse settimane da cui Joele e Matteo sono andati via, pertanto, il pubblico credeva che Maria De Filippi avrebbe presentato nuovi tronisti uomini. Questo, però, non si verificherà neppure nella puntata di lunedì. Ad ogni modo, vi anticipiamo che la presentazione del nuovo tronista dovrebbe avvenire verso la fine della prossima settimana.