GF Vip, pesante lite tra Manuel e Lulù, lui: “Vattene, non ti voglio”, lei piange e lui getta tutto per aria (VIDEO)

Animi alquanto infuocati nella casa del GF Vip. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, infatti, hanno avuto una lite piuttosto animata nella casa. Nello specifico, pare che il giovane avesse chiesto alla ragazza di essere lasciato in pace per un po’ di tempo.

Lei, però, non ha voluto sentire ragioni, ed ha continuato a tormentarlo chiedendogli di parlare. Ad un certo punto, poi, la situazione è degenerata e il nuotatore ha compiuto un gesto abbastanza inaspettato e violento.

La lite accesa tra Manuel e Lulù

Manuel e Lulù hanno avuto una lite piuttosto accesa nella casa del GF Vip. Il ragazzo era abbastanza nervoso nelle ore antecedenti la messa in onda della puntata del venerdì. Per tale motivo, il protagonista ha chiesto alla sua coinquilina di lasciarlo stare da solo per un po’ di tempo. Lei, però, non ha voluto assecondare la sua richiesta ed ha continuato a seguirlo per tutta la casa. Bortuzzo, allora, si è rifugiato prima in lavanderia insieme ad Aldo Montano, ma la principessa lo ha raggiunto anche lì.

Successivamente, poi, il concorrente è andato in confessionale per sfogarsi con gli autori di questa situazione, ma al termine dello sfogo, Lulù era sempre lì fuori ad aspettarlo. Ad un certo punto, poi, Manuel è andato in camera da letto e si è sdraiato per riposare, ma anche in questa circostanza la Selassié non l’ha mollato un attimo. Il comportamento della giovane, quindi, ha fatto perdere completamente il controllo al nuotatore.

Bortuzzo perde le staffe al GF Vip

La lite tra Manuel e Lulù, infatti, è degenerata. Bortuzzo, stanco dell’oppressione della ragazza, le ha detto di non volerla al suo fianco. Il giovane ha spiegato che non desidera affatto avere una donna come lei accanto, pertanto, deve lasciarlo in pace. Anche dopo queste dure parole, però, Lulù ha continuato a chiedergli spiegazioni. Colmo di rabbia, allora, Manuel ha gettato tutto ciò che c’era sul letto per aria ed ha provato a mettersi sulla sedia a rotelle per uscire dalla stanza.

Lulù è scoppiata in lacrime e gli ha chiesto per quale ragione stesse facendo così. Intanto, sul web si è scatenato il caos. Alcuni amici di Manuel stanno infangando la principessa esortandola ad allontanarsi dal loro amico. Anche alcuni utenti del web stanno prendendo le difese di Bortuzzo reputando l’atteggiamento della ragazza un po’ troppo insistente e a tratti pericoloso.