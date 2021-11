Alex Belli prende in giro Alfonso Signorini dopo la puntata del GF Vip, poi sbotta: “Una mer…” (VIDEO)

La puntata di ieri, venerdì 12 novembre, è stata piuttosto movimentata per Alex Belli, che dopo la messa in onda ha avuto uno sfogo contro la trasmissione e Alfonso Signorini. Nello specifico, l’attore non ha molto apprezzato un discorso fatto dal conduttore quasi a chiusura della puntata.

A quanto pare, l’intervento di Delia Duran nel corso della puntata non è stato affatto gradito da Belli che, infatti, non ha esitato per sfogarsi con Soleil. Scopriamo cosa è accaduto.

Alex deluso durante la puntata del GF Vip

Dopo la puntata di ieri del GF Vip, Alex Belli si è sfogato con Soleil ed ha attaccato anche Alfonso Signorini. Nello specifico, il protagonista ha detto di non aver affatto apprezzato il messaggio che è passato. In puntata è sembrato quasi come se lui avesse tradito sua moglie Delia, ma le cose non stanno affatto così. Lui le è sempre stato fedele, ancor di più durante questo reality show. Purtroppo, però, sono state montate clip in modo tale che emergesse un’immagine poco edificante di lui.

In studio, infatti, è arrivata la Duran la quale ha avuto un confronto con Soleil dopo il quale ne è uscita assolutamente da perdente. La Sorge, infatti, è riuscita a rispondere a tono a tutte le accuse che la compagna di Alex le ha rivolto. Al termine del confronto, poi, Alfonso ha chiesto alla donna se volesse avere un confronto con suo “marito”, ma lei ha detto di no, in quanto tutto quello che aveva da dirgli glielo aveva già detto la volta precedente.

Belli si sfoga e attacca anche Alfonso Signorini

Questa scelta ha fatto storcere il naso un po’ a tutti. Specie le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si sono dette spiazzate da questa decisione in quanto chiunque avrebbe voluto vedere il proprio compagno. Ad ogni modo, a prendere malissimo questa cosa è stato soprattutto l’ex attore di Centovetrine. Alfonso Signorini, infatti, si è collegato con la casa ed ha detto ad Alex Belli che Delia non voleva parlargli.

Alex lì per lì non ha detto nulla, ma dopo la puntata ha sbottato. Durante una chiacchierata con Soleil, infatti, ha fatto il verso ad Alfonso ed ha detto di essere rimasto molto male anche per il modo in cui Signorini gli ha fatto la comunicazione. Belli, dunque, ha lanciato tutto per aria ed ha detto che non si identifica affatto nel personaggio che sta emergendo.