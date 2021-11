GF Vip, salta l’ingresso di Antonella Fiordelisi: i motivi e chi entrerà al suo posto (FOTO)

Cambi di programma al GF Vip, Antonella Fiordelisi, infatti, non sarà più una concorrente. Un po’ di tempo fa era trapelata la notizia secondo cui la showgirl sarebbe entrata nella casa come concorrente a tutti gli effetti, tuttavia, qualcosa pare sia andato storto.

Al suo posto, infatti, entrerà un’altra donna, già nota al pubblico dei reality show. Scopriamo di chi si tratta e per quale ragione l’ex di Francesco Chiofalo e stata “scartata” dal cast.

Perché Antonella Fiordelisi non entra più al GF Vip

Antonella Fiordelisi sarebbe dovuta entrare come concorrente del GF Vip verso metà novembre. In queste ore, però, è arrivata una triste notizia per lei. La donna, infatti, non entrerà nella casa più spiata d’Italia. Stando a quanto ha appreso l’influencer Deianira Marzano, pare che ci siano stati dei problemi dal punto di vista contrattuale. All’ultimo momento, infatti, la produzione avrebbe trovato un cavillo che impedirà ad Antonella di entrare.

Per adesso, però, la diretta interessata non è ancora intervenuta sulla vicenda per rivelare la sua opinione in merito. Tuttavia, non tutto è perduto. Nel corso della puntata del 12 novembre del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha rivelato che il programma andrà in onda fino a metà marzo, alcune settimane in più rispetto all’anno scorso. Questo in virtù del fatto che i telespettatori pare stiano apprezzando le dinamiche del gioco.

Maria Monsè entra al suo posto

Pertanto, è probabile che nel corso dei mesi lo staff del GF Vip possa cambiare opinione sul conto di Antonella Fiordelisi. Ad ogni modo, in sostituzione dell’influencer pare che entrerà un’altra donna del mondo dello spettacolo. Lei è Maria Monsè, già nota ai telespettatori per aver partecipato ad una precedente edizione del reality e anche per essere stata spesso presente nei salotti di Barbara D’Urso.

A dare questa notizia è stata sempre l’influencer Deianira Marzano, la quale ha detto di sapere con certezza che Maria entrerà nella casa. Al momento, però, non è ancora chiaro quando tutto ciò si verificherà. In questo periodo Alfonso Signorini non sta minimamente parlando di nuovi ingressi, pertanto, è probabile che si debba aspettare le prossime settimane per avere qualche informazione in più. La notizia sulla Monsè, intanto, ha creato molto sgomento. In molti sul web non sembrano aver accolto di buon grado questa notizia.