Morgan sbrocca e litiga con Selvaggia Lucarelli: “Non capisci nulla di danza e musica”

Lite tra Morgan e la Lucarelli

Per le prime tre puntate di Ballando con le Stelle Morgan è stato tranquillo ma era certo che prima o poi il musicista avrebbe sbroccato nello show di Milly Carlucci. Sabato sera il cantante ha ballato una rumba, che però non è piaciuta per nulla a Selvaggia Lucarelli. La blogger e giurata ha criticato la coreografia eseguita dall’ex coach di X Factor e lui non l’ha digerita.

“Ti sembrava un ballo di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo? Ah, sì, quelli che frequenti tu. Signorina vieni a suonare e ballare con me invece di dire queste cose. Io sono maleducato, pretenzioso e disonesto? Ma come ti permetti a dire queste cose? Tu disonesto non me lo dici, è una parole bruttissima. La Lucarelli è chiusa nell’idea di giudicare. Però lei non ha predisposizione per giudicare le materie armonico ritmiche. Cosa parla lei di danza e musica che non ne capisce nulla. Questo è arabo per lei, un’altra lingua, le serve un interprete. Questa donna è stonata e fuori tempo. Lei è come le scimmie che si battono sul petto davanti al totem di 2011 Odissea nello Spazio“, ha tuonato Marco Castoldi.

Marco Castoldi replica ad Alberto Matano

A quel punto è intervenuto anche Alberto Matano che ha chiesto a Morgan di rispettare i giudici di Ballando con le Stelle. Le parole del giornalista calabrese hanno fatto arrabbiare ancora di più il cantante lombardo che è sbottato.

“Io non posso dire nulla ad un giurato? Ma cosa dici tu, ma di quale giurato stiamo parlando? Ho fatto 10 anni i talent e so bene cos’è il rispetto e non sono dei magistrati. Dai, ma giurati di che cosa? Se una cosa non mi torna io dico che per me è una ca**ata. Giurato e giudice di che? Vi prego giurati di che cosa? Questo è ridicolo, io mi vergognavo quando mi chiamavano giurato ad X Factor“, ha detto Castoldi.

Selvaggia Lucarelli non dimentica

Al termine del quinto appuntamento di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha chiesto la parola alla padrona di casa Milly Carlucci. “Non ho molta volta di parlare. Possiamo far finta di niente, onestamente io credo che davanti ad un uomo che mi diceva ‘sei una scimmia’ e ‘questa non capisce niente’, non mi va di far finta di nulla. Non si trattava di difendere me, ma di difendere un principio di rispetto. Le polemiche sono anche interessanti, ma questa era una scena gratuita con una persona non lucida“, ha chiosato la blogger.