Uomini e Donne, parla il fratello di Andrea Nicole: “Non sapevo della sua transizione”

Andrea Nicole e il percorso di transizione

In questa nuova edizione di Uomini e Donne Maria De Filippi ha deciso di rompere le barriere del pregiudizio mettendo sul trono Andrea Nicole. Quest’ultima, infatti, quando ha raggiunto la maggiore età ha iniziato il suo percorso di transizione iniziando la terapia ormonale.

Terapia tenuta nascosta al fratello maggiore, William, di sei anni più grande. In poche parole la tronista sin da adolescente si è resa conto che il suo corpo non le apparteneva perché si sentiva donna a tutti gli effetti anche se nato uomo.

Parla il fratello William

Recentemente intervistato da Uomini e Donne Magazine, William ha rivelato che quando la sorella Andrea Nicole ha iniziato a prendere ormoni lei ed i suoi genitori avevano deciso di tenerlo all’oscuro. “La paura della mia reazione da parte di Andrea e la vergogna da parte dei miei ha fatto sì che scoprissi tutta la verità quasi a metà del percorso“, ha dichiarato il ragazzo alla rivista del dating show di Maria De Filippi.

Il giovane ha poi confessato che una volta venuto a conoscenza della verità, i suoi genitori lo hanno fatto parlare con i medici che seguivano la transizione di sua sorella per fargli capire nel dettaglio la situazione.

Andrea Nicole, parla il fratello: “Sono contento per lei”

Nel corso della lunga intervista a Uomini e Donne Magazine William, il fratello di Andrea Nicole ha parlato di quest’ultima. “Ora sono contento per lei, perché è quello che desiderava. All’inizio mi spaventava l’idea che le persone, ascoltando la sua storia, potessero non capirla e che potessero scagliarsi contro di lei con cattiveria. Con sei anni di differenza non abbiamo vissuto le stesse storie, ma ciò non toglie che siamo legati profondamente. L’ho sempre lasciata libera di camminare con le sue gambe, così come faccio con chiunque altro. Se qualcuno fa uno sgarro alle persone che amo, però, divento come un orso che protegge i suoi piccoli”, ha asserito il ragazzo.

In conclusione, parlando di Ciprian e Alessandro, ovvero i due corteggiatori della sorella, William ha fatto sapere che non conoscendoli non può dare un suo giudizio, ma che si fida della scelta della consanguinea: “L’unica cosa che posso dire loro è: ‘Attenti a voi!’”.