Lulù Selassié scrive una lettera a Manuel, Jessica cerca di fermarla: “Stai facendo figure di me**a” (FOTO)

Lulù Selassié scrive una lettera per Manuel Bortuzzo

Nonostante il rimprovero da parte di Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, Lulù Selassié non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Infatti, sabato ha scritto una lettera per Manuel Bortuzzo.

A quel punto Jessica Selassié ha cercato di fermare in tutti i modi la sorella, dicendole: “Se stai scrivendo una cosa a Manuel fermati adesso. Stai facendo uno sbaglio, forse non ti rendi conto di ieri sera, della grande figura di me**a che hai fatto. Io non faccio queste figure, non mi toccare st***da“.

La principessa si arrabbia con la sorella maggiore

Dopo il rimprovero da parte di Jessica, la sorella minore Lulù Selassié si è arrabbiata parecchio con lei. “Andate via da qui se dovete criticare. Jess vieni qui a portare negatività. Ero con Miriana e Sophie che mi aiutavano a fare questa cosa. Quello che dite sono ca**ate. Sì, sì, sì bene ciao. Mi fate passare per pazza che vive per Manuel e non è vero”, ha tuonato la 23enne.

Per poi rincarare la dose così: “Jessica, devi farti gli affari tuoi! Voi dite che io qua sto vivo a Manuel, non è un bel messaggio. Lo so i problemi che abbiamo nella vita ed io la mattina mi sveglio e penso a nostro padre che sta in galera, non penso a Manuel. Sono triste perché ho tanto problemi nella mia vita e tu li conosci! Io sono sempre un sacco gentile, abbraccio tutti e non sono mai negativa e nemmeno nervosa e quello che dite è sbagliatissimo… non è vero quello che state dicendo”. (Continua dopo il post)

Scusate lulú che scrive una lettera a manuel in corsivo delle elementari…mi sciolgo#gfvip pic.twitter.com/v3uKWnNdRb — La Stanza BLU ! (@BluStanza) November 13, 2021

La reazione del popolo social

I telespettatori del Grande Fratello Vip 6 e il popolo del web, alla visione del botta e risposta tra Lulù e Jessica Selassié, si è diviso a metà. A qualcuno la 23enne fa tanta tenerezza, in quanto non riesce a mettere chiudere definitivamente il rapporto con Manuel Bortuzzo. Altri, invece, si sono stufati del suo atteggiamento: “Non ascolta nessuno. A questo punto è lei che vuole farsi del male”.