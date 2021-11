Uomini e Donne, Gemma Galgani assente perché ha preso il covid: come sta

In questo fine settimana si sono effettuate nuove registrazioni di Uomini e Donne. A destare maggiore sgomento è stata l’assenza in studio di una delle dame più discusse del parterre. Naturalmente, stiamo parlando di Gemma Galgani, la quale ha contratto il covid.

La donna, infatti, non ha potuto presenziare in studio, tuttavia, ha comunque deciso di non rinunciare ad essere “presente” durante le registrazioni. Scopriamo, dunque, come sta adesso.

Gemma ha il covid e si è collegata in webcam

Il covid ha colpito ancora Uomini e Donne e stavolta a finire in isolamento è stata Gemma Galgani. Il 13 e il 14 novembre sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe voluto cominciare, come di consueto, partendo dalle vicende che riguardano Gemma purtroppo, però, questo non è stato possibile, almeno in parte. La donna, infatti, non era presente in studio in quanto ha contratto il covid. La conduttrice ha fatto l’annuncio a inizio puntata e subito si è messa in collegamento con la torinese.

Gemma, infatti, è stata comunque presente durante le registrazioni attraverso un collegamento webcam. In un primo momento, la dama ha ragguagliato circa le sue condizioni di salute e poi è passata a raccontare un po’ come fosse proceduta la settimana dal punto di vista sentimentale. Stando a quanto emerso, pare che la donna stia piuttosto bene.

Come sta la Galgani fisicamente e sentimentalmente

Malgrado la positività al covid, infatti, Gemma Galgani sembra non avere affatto sintomi. Almeno fino alle registrazioni che si sono tenute questo fine settimana, la donna ha dichiarato di sentirsi bene, sta di fatto che è riuscita a stare in collegamento senza alcun problema. Una volta appurate le sue condizioni di salute, poi, la protagonista ha spiegato cosa fosse accaduto nel corso della settimana.

Purtroppo per lei, però, non ci sono buone notizie per quanto riguarda la sfera sentimentale. La donna continua ad essere piuttosto provata a causa della fine della storia con Costabile e, almeno per adesso, non ha trovato nessun uomo con cui rimpiazzarlo. Per quanto riguarda Tina, invece, la Cipollari non è riuscita a risparmiare le sue critiche neppure in questa circostanza. L’opinionista ha continuato a fare battute sulla sua acerrima nemica. Il siparietto, però, pare non sia durato molto, in quanto la conduttrice ha preferito dare maggiore importanza alle persone presenti in studio.