Nicola Pisu prende in giro Miriana Trevisan una volta uscito dal GF Vip, sul web scoppia il caos (FOTO)

Dopo essere stato eliminato dalla casa del GF Vip, Nicola Pisu si è reso protagonista di video davvero discutibili che riguardano Miriana Trevisan. Nello specifico, il giovane ha dato luogo ad una diretta con Tommaso Eletti, meteora di questa edizione del reality show di Alfonso Signorini.

In tale occasione, il protagonista si è preso gioco della showgirl, atteggiamento che non è affatto piaciuto ai numerosi telespettatori del programma. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Nicola fa una diretta contro Miriana Trevisan

Le cose tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan non erano affatto destinate a decollare. Alcuni giorni precedenti l’eliminazione del concorrente dalla casa più spiata d’Italia, la showgirl ci aveva tenuto a rimarcare il territorio. Nello specifico, la protagonista aveva palesato al suo coinquilino di non essere affatto interessata ad andare oltre con lui. Questo aveva generato un certo raffreddamento in casa portando anche alcuni malumori.

Nella puntata di venerdì scorso, poi, Nicola è stato eliminato dalla casa, cosa per molti davvero prevedibile, ed il giovane è tornato alla sua vita di sempre. In particolare, ha subito ripreso ad uscire e ad andare in giro per locali a fare baldoria. Proprio durante una di queste serate, il protagonista ha fatto una diretta con Tommaso Eletti durante la quale si è comportato in modo davvero infantile secondo il punto di vista di molti telespettatori.

Il web accusa Pisu di essere infantile

In particolar modo, Nicola Pisu ha cominciato a prendere in giro Miriana Trevisan. Molti fan che hanno seguito la diretta, infatti, non hanno potuto fare a meno di chiedere al giovane come stesse affrontando il distacco dalla showgirl. A quel punto, allora, è intervenuto Tommaso, il quale ci ha tenuto a precisare che il suo amico si fosse già completamente dimenticato della Trevisan. Eletti ha detto che Pisu si stesse già guardando attorno intenzionato a conoscere nuove ragazze.

Mentre il ragazzo ha pronunciato queste frasi, Nicola non ha fatto altro che sorridere in modo piuttosto compiaciuto. Il suo atteggiamento, dunque, ha lasciato intendere che fosse assolutamente d’accordo con le parole adoperate dal suo amico. Questo atteggiamento ha scatenato una bella polemica sui social. In molti hanno attaccato Nicola accusandolo di essere davvero infantile in quanto se Miriana gli avesse dato una chance, lui non avrebbe affatto parlato in questo modo. Non ci resta che attendere per vedere se Miriana verrà messa al corrente e come reagirà.