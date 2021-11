Altro ex tronista di Uomini e Donne entra nella casa del GF Vip? Sul web è polemica

In queste ore è trapelata un’indiscrezione molto interessante che riguarda i nuovi ingressi nella casa del GF Vip e, a quanto pare, nella lista ci sarebbe un altro ex tronista di Uomini e Donne. Una volta diffusa questa indiscrezione, però, sul web è scoppiato il caos.

In molti ritengono che sia assurdo avere nel reality show tanti ex esponenti del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Pertanto, vediamo chi sarebbe il prescelto e cosa è accaduto sul web.

Chi è l’ex tronista di Uomini e Donne che potrebbe entrare in casa

Alfonso Signorini ha annunciato che anche questa edizione del Grande Fratello Vip si protrarrà per diversi mesi. Nello specifico, pare che ci saranno puntate fino a metà marzo 2022, un paio di settimane in più rispetto all’edizione dell’anno scorso. Ad ogni modo, per consentire al programma di estendersi per tutto questo tempo è necessario ricorrere a nuovi ingressi, in modo da generare un cambio di rotta e introdurre nuove dinamiche all’interno della casa.

Così stanno trapelando i nomi dei papabili prossimi concorrenti del GF Vip e tra essi pare ci sia un altro ex tronista di Uomini e Donne. Dopo Sophie Codegoni, ex tronista, e Soleil Sorge, ex corteggiatrice, pare che anche un altro ex volto del programma di Maria De Filippi varcherà presto la soglia della porta rossa. Nello specifico, stiamo parlando di Giulio Raselli. Quest’ultimo ha partecipato al talk show pomeridiano sia come corteggiatore sia come tronista, tuttavia, in nessun caso è riuscito a coronare a lungo il suo sogno d’amore.

Bufera contro il GF Vip

La relazione con Giulia D’Urso, la sua scelta, è volta al termine alcuni mesi fa e, almeno per il momento, pare che il ragazzo sia singole. Questo, dunque, renderebbe l’ex tronista di Uomini e Donne un concorrente perfetto per entrare nella casa del GF Vip e creare un bel po’ di dinamiche. Ad ogni modo, almeno per il momento, non vi è nessuna certezza in merito. Né lo staff del programma, né il diretto interessato sono intervenuti per fare chiarezza.

Anche se la notizia non è ancora certa al 100%, però, sul web è già scoppiato il caos. In molti si stanno scagliando contro il programma accusando gli autori di trasformare il Grande Fratello Vip in un ripescaggio di uomini e Donne. Le critiche faranno cambiare idea alla produzione? Vedremo.