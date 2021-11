Il Paradiso delle signore trama 17 novembre: Gemma fa un brutto scherzo a Stefania, Giuseppe dinanzi un bivio

La trama della puntata del 17 novembre del Paradiso delle signore rivela che Agnese non tollererà più il comportamento di Giuseppe, al punto che metterà il marito con le spalle al muro. Nel frattempo, Gemma sarà molto invidiosa del rapporto tra Ezio e Stefania, pertanto farà in modo di giocare un brutto scherzo alla ragazza.

Al circolo, intanto, ci saranno degli incontri rivelatori, che potrebbero portare alla nascita di nuove relazioni. Salvatore, invece, sarà molto felice di come stiano andando le cose con Anna.

Giuseppe spalle al muro al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 17 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Tina resterà piacevolmente colpita da una decisione presa da suo padre Giuseppe. L’uomo, infatti, dirà di aver cambiato idea per quanto riguarda l’operazione, al punto da dire a sua figlia di essere favorevole all’intervento. Per la giovane Amato sarà una gioia ricevere l’approvazione di suo padre. Nel frattempo, però, il casa Amato si respirerà un clima fintamente disteso.

I figli di Giuseppe, infatti, sono ignari di tutto quello in cui è coinvolto il padre. Proprio per tale ragione, Agnese comincerà ad essere davvero stanca. La donna, dunque, esorterà suo marito a raccontare tutta la verità ai suoi figli. Giuseppe, dal canto suo, proverà a ricostruire un rapporto pacifico con sua moglie, tuttavia, non riuscirà nel suo intento e si troverà con le spalle al muro a dover prendere una decisione molto delicata.

Trama 17 novembre: Gemma mette in difficoltà Stefania

Su di un altro versante, invece, nella puntata del 17 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Gemma si mostrerà particolarmente gelosa del rapporto che si è venuto a creare tra Ezio e Stefania. A tal proposito, deciderà di fare qualcosa per sabotarlo. Colma di rabbia, infatti, la venere giocherà un brutto scherzo alla sua sorellastra. Nello specifico, farà di tutto per emergere agli occhi di Vittorio.

Quest’ultimo rimarrà piacevolmente colpito nel vedere le particolari doti giornalistiche che ha la fanciulla. Nel corso dell’intervista a Flora, infatti, la giovane si è saputa distinguere per sagacia e intraprendenza. Sempre Gemma, poi, si troverà a partecipare ad una serata al circolo insieme ad Ezio e Veronica. In tale occasione avrà nuovamente modo di incontrare Marco. I due non potranno fare a meno di restare folgorati reciprocamente. Che stia per nascere una nuova coppia?