Oroscopo 16 novembre 2021: Cancro più cauti, decisioni per Sagittario

Secondo l’oroscopo del 16 novembre i nati sotto il segno del Cancro non devono tirare troppo la corda. I nati sotto il segno della Bilancia devono osare di più e i Sagittario è meglio se riflettono bene prima di prendere decisioni.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Evitate le polemiche, questo non è un buon momento per intavolare discussioni. Siete un po’ nervosi, forse a causa di qualche contrattempo. Ad ogni modo, cercate di non prendere decisioni affrettate.

Toro. Questo è il momento di aprire il vostro cuore alle persone che amate. Evitate di chiudervi in voi stessi per paura di soffrire. Tale comportamento non farà altro che rendervi agitati e frustrati, meglio rischiare e non avere rimpianti.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 16 novembre 2021 esorta i nati sotto questo segno ad essere più propositivi. Non abbiate paura di cimentarvi in nuove avventure, presto potrebbero esserci grandi novità in arrivo sul lavoro.

Cancro. Non tirate troppo la corda in ambito professionale. Questo è un momento un po’ complicato per quanto riguarda le faccende di cuore, quindi, cercate di non essere troppo irruenti.

Leone. Siete molto frenati dal punto di vista sentimentale. Attenzione a non rischiare di incorrere in polemiche inutili e sterili. In ambito professionale, invece, andate avanti e non cimentatevi in cose troppo più grandi di voi.

Vergine. Evitate di esporvi troppo, specie dal punto di vista professionale. Le persone che vi circondano potrebbero nascondersi dietro di voi pulendosi la coscienza. Siete molto guardinghi e sospettosi verso il prossimo.

Previsioni 16 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le emozioni la fanno da padrone. Cercate di essere un po’ più flessibili sul lavoro. Spesso tendete ad agire seguendo solo ed esclusivamente degli schemi, ma nella vita è importante anche improvvisare.

Scorpione. L’Oroscopo del giorno 16 novembre denota una giornata molto positiva per quanto riguarda il lavoro. Siete pieni di spirito d’iniziativa e di intraprendenza, qualità che vi saranno sicuramente ricompensate.

Sagittario. In amore è opportuno prendere delle decisioni. Se state affrontando dei cambiamenti molto importanti, forse è il caso di rifletterci più a fondo. Spesso tendete a prendere decisioni troppo in fretta, senza pensarci troppo e questo potrebbe non essere corretto.

Capricorno. In ambito professionale potrebbero venirsi a creare delle tensioni o dei malumori. Cercate di essere propositivi e dimostrate una maggiore grinta. In ambito sentimentale, invece, mettetevi in gioco.

Acquario. Anche se sbaglierete, fate comunque quello che vi dice il vostro cuore. Mettersi in gioco è anche sinonimo di maturità, quindi, non abbiate paura di osare. In ambito professionale ci sono dei cambiamenti in arrivo.

Pesci. Il lavoro procede senza troppi intoppi, tuttavia, è sempre meglio tenere gli occhi ben aperti. Non siate troppo irruenti con le persone che vi circondano o potreste rischiare di incorrere in spiacevoli delusioni.