Stefania Orlando attacca Alex Belli: “Finto e costruito”, poi uno spoiler inatteso (VIDEO)

Stefania Orlando ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha speso anche qualche parola su alcuni concorrenti del GF Vip, tra cui Alex Belli. La donna ha ammesso di non aver seguito molto il programma in quanto è molto impegnata professionalmente.

Malgrado questo, però, è riuscita comunque a farsi un’idea di alcuni dei protagonisti e, specie su uno di loro è stata alquanto perentoria. Scopriamo cosa è emerso e, soprattutto, uno spoiler sul reality show trapelato da pochissime ore.

Il pensiero di Stefania Orlando su Alex Belli

Nel corso di una recente intervista con Casa Chi, Stefania Orlando ha parlato di alcuni concorrenti del GF Vip tra cui Alex Belli. La maggior parte dell’intervista è stata improntata su temi animalisti, infatti, la cantante ha parlato dei suoi animali e quanto sia importante dare amore agli amici a quattro zampe. Nella parte conclusiva dell’intervista, però, ha speso anche qualche parola sul reality show condotto da Alfonso Signorini.

In particolare, il giornalista le ha chiesto di esprimere un giudizio su alcuni dei concorrenti di questa edizione del programma. Stefania ha ammesso di non aver seguito molto in quanto è stata parecchio impegnata anche con Tale e quale show. Ad ogni modo, su alcuni di loro non ci ha messo molto a farsi un’idea. La protagonista ha detto di non apprezzare molto Alex Belli. Nello specifico, ha detto di reputarlo una persona piuttosto finta e costruita e che difficilmente riesce ad essere sincero. (Continua dopo il video)

Spoiler bomba sul GF Vip

Con queste brevi ma concise parole, Stefania Orlando è riuscita a spiegare in modo piuttosto esaustivo il suo giudizio su Alex Belli. In seguito, poi, la cantante ha parlato anche di Soleil e, in questo caso, ha detto che forse lei è l’unica donna che davvero si è esposta nel corso di questa esperienza. Ad ogni modo, la Orlando ha detto che, adesso che l’esperienza di Tale e quale show è volta al termine, tornerà a seguire il programma e sarà in grado di dare giudizi più completi.

Nel frattempo, il cast del reality show si prepara ad accogliere nuovi concorrenti. In queste ore erano già trapelati i nomi di Maria Monsè e Giulio Raselli. Da pochissimo, però, è trapelato anche il nome di Giulia Cavaglià, la corteggiatrice che corteggiava Giulio a Uomini e Donne, ma che non è stata scelta. Dunque, la convivenza tra i due si prospetta ricca di colpi di scena.