Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Isabella parla di Giorgio Manetti, Ida e Gemma in lacrime

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 16 novembre, rivelano che al trono over ci sarà grosso fermento. Come di consueto, si parlerà di Gemma, la quale continuerà ad essere depressa per la fine della conoscenza con Costabile.

In seguito, poi, verranno tirate in ballo anche Ida Platano e Isabella Ricci. Le due donne verranno molto prese di mira in studio, ciascuna per ragioni diverse. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

Gemma disperata a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, vedremo che Maria De Filippi comincerà, come sempre dal trono over. Dopo che nella scorsa puntata si è molto parlato di Roberta e Andrea Nicole, quest’oggi si lascerà spazio ai più grandi. Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Gemma. Quest’ultima avrà un ennesimo sfogo in quanto non riuscirà a capacitarsi del fatto che Costabile non sia più interessato a lei. La donna, infatti, non riuscirà a trattenere il suo rammarico e la sua tristezza.

Tina, chiaramente, non perderà occasione per attaccarla ed infangarla. Ad ogni modo, bersaglio della Cipollari sarà anche Ida Platano, che peraltro è molto amica di Gemma. La donna sta uscendo con Diego, tuttavia, le cose tra loro pare non stiano prendendo una buona piega. Nel corso della puntata emergeranno dei dissapori. In particolare, il cavaliere dirà di essere addirittura innamorato della donna, mentre lei non riuscirà a lasciarsi andare.

Nella puntata di oggi Isabella e Ida nel mirino

Questo suo modo di fare così titubante, però, farà sorgere dei sospetti in Tina. L’opinionista, infatti, comincerà ad attaccare la donna accusandola di essere lei la causa della fine di tutte le sue relazioni. Secondo la Cipollari, dunque, anche lei potrebbe essere in studio solo per visibilità e non per trovare davvero l’amore. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, si parlerà anche di Isabella.

La donna verrà presa di mira da molti esponenti del parterre a causa di un’intervista rilasciata di recente. In tale occasione, la protagonista ha parlato di Giorgio Manetti ed ha dichiarato anche di avere interesse a conoscerlo. Queste affermazioni, chiaramente solleveranno un bel putiferio in studio. Specie la Galgani non esiterà a palesare tutto il suo dissenso. In studio, poi, ci sarà anche un ospite a sorpresa. Maria De Filippi ha deciso di invitare Matteo Ranieri.