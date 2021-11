GF Vip, Alex Belli sbotta contro Adriana Volpe post puntata: “Ma di che ca… stai parlando, ma ripigliati” (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata molto provante per Alex Belli, il quale è stato messo in dubbio su tutti i fronti, soprattutto da Adriana Volpe. L’opinionista ha dichiarato in più occasioni, e in modo peraltro molto esplicito, di non credere affatto al giovane.

Secondo il suo punto di vista, lui sta recitando solamente un ruolo, anche il suo matrimonio con Delia potrebbe essere frutto di un machiavellico piano studiato a tavolino. Ad ogni modo, l’attore non ha affatto apprezzato la cosa, al punto da sbottare pesantemente contro la donna dopo la puntata.

Le accuse di Adriana Volpe contro Alex

Adriana Volpe ha molto attaccato Alex Belli durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Nello specifico, la donna ha dichiarato di credere che il protagonista sia completamente costruito. Inoltre, si è anche battuta sul fatto che lui e Delia Duran non siano realmente sposati in quanto lui non ha ancora avuto i documenti del divorzio dalla sua precedente moglie. L’opinionista, però, ha deciso di rendere immune Alex in quanto desidera fortemente che il protagonista rimanga nella casa il più a lungo possibile.

Il suo, però, non è affatto un gesto benevolo, anzi. Il suo scopo è quello di riuscire a sbugiardare Alex e per farlo necessita di più tempo possibile. Questa, dunque, ha avuto tutta l’aria di essere una dichiarazione di Guerra. Belli, dal canto suo, durante la diretta ha reagito in modo piuttosto calmo ed ha detto di rispettare l’opinione della Volpa, tuttavia, si è limitato ad asserire che la donna si stia sbagliando.

Belli sbitta post puntata

Dopo la puntata, però, Alex Belli ha perso la sua compostezza ed ha sbottato duramente contro Adriana Volpe. Nel corso di una chiacchierata in giardino con Davide Silvestri, il concorrente ha detto che l’opinionista non ha capito assolutamente nulla di lui. Inoltre, il comportamento della donna sta andando a ledere sensibilmente la sua dignità, pertanto, non è assolutamente più disposto a tollerare simili accuse.

Il giovane, però, non ha potuto fare a meno di adoperare termini piuttosto coloriti e pittoreschi per definire il suo pensiero contro l’opinionista del GF Vip. Alex, inoltre, ci ha anche tenuto a precisare che, se il reality show dovesse continuare a prendere questa piega, lui lascerà il programma. A questa affermazione, però, non ci ha creduto nessuno in quanto non è la prima volta che minaccia di andar via e poi non lo fa.