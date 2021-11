Alex Belli e Soleil Sorge lite dopo la puntata del GF Vip: “Che ca… ne sai, ma come ti permetti?” (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata del 15 novembre del GF Vip, Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto, forse, la loro prima lite furiosa da quando è cominciata questa esperienza. Tutto è cominciato quando la Sorge ha messo in dubbio la sincerità del suo coinquilino.

Queste insinuazioni hanno fatto sbroccare il concorrente, il quale non ha potuto fare a meno di scagliarsi contro la sua amica. Scopriamo cosa è accaduto e se tra i due l’amicizia sia davvero volta al termine.

Lo scontro tra Alex e Soleil post diretta del GF Vip

Alex Belli è stato pesantemente attaccato durante la puntata di ieri del GF Vip, anche dalla sua amica Soleil Sorge. Quest’ultima si è sempre schierata dalla sua parte, tuttavia, dopo l’aspro confronto avuto con Delia Duran in occasione della puntata di venerdì, la giovane ha cominciato a cambiare idea. In particolare, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha messo in dubbio la veridicità di Alex e lo ha accusato di aver strumentalizzato la loro amicizia per guadagnarsi qualche clip.

Tali insinuazioni hanno fatto perdere le staffe all’attore che, infatti, dopo la messa in onda della puntata, ha avuto un confronto molto accesso con la sua coinquilina. I due sono andati in giardino per parlare ed hanno cominciato a tirare fuori tutto ciò che pensano reciprocamente l’uno dell’altra. Ad un certo punto, però, Belli ha perso letteralmente il controllo.

Belli e la Sorge si chiariscono

Messo un po’ alla gogna da tutti, anche da Soleil Sorge, Alex Belli ha sbottato ed ha esortato tutti a non esprimere giudizi sulla sua vita privata. Il suo rapporto con Delia Duran non deve essere leso in quanto è una cosa orribile. Le persone sia dentro sia fuori la casa dovrebbero limitarsi semplicemente a giudicare lui e non la natura dei rapporti affettivi che caratterizzano la sua vita. Il fatto che anche Soleil abbia cominciato a farlo, quindi, ha portato all’esasperazione il concorrente.

Alex, quindi, ha esortato la donna a farsi gli affari propri e a non permettersi mai più di giudicare il suo rapporto con Delia. La Sorge ha assunto un tono piuttosto dimesso ed è apparsa quasi pentita del suo comportamento. Dopo aver discusso in maniera abbastanza colorita, i due hanno avuto un chiarimento. Soleil ha deciso di fidarsi di Alex in quanto non saprebbe immaginarsi questa esperienza senza di lui al suo fianco.