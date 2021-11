Serena Enardu sbotta contro Miriana Trevisan: “Sei al GF Vip grazie a me, ti sei fatta i ca… miei” (VIDEO)

In queste ore, Serena Enardu ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha sbottato duramente contro Miriana Trevisan. Per chi non lo sapesse, le due donne hanno in comune un uomo, ovvero Pago, il quale è stato prima con la showgirl e poi con l’influencer.

Proprio in virtù di questo, tra le due donne non è mai corso buon sangue. Ad ogni modo, ciò che è accaduto in queste ore potrebbe generare delle dinamiche davvero interessanti. Scopriamo cosa è successo.

Le parole di Miriana che hanno fatto infuriare Serena

Serena Enardu ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha attaccato pesantemente Miriana Trevisan. L’influencer ha esordito dicendo di essere rimasta basita da una conversazione intercorsa tra la concorrente del GF Vip e Alex Belli. Quest’ultimo le ha chiesto consiglio su come comportarsi nel caso in cui Delia Duran dovesse davvero entrare in casa come concorrente. La Trevisan, allora, lo ha subito messo in guardia dicendogli di prestare molta attenzione, altrimenti avrebbe fatto la stessa fine di Pago.

Quando il cantante partecipò al GF Vip, infatti, fu eliminato subito dopo l’ingresso in casa della sua ex Serena. La Enardu, a suo tempo, fu accusata di aver inciso negativamente sul percorso del suo compagno spingendolo a cambiare diventando molto meno affabile di come era quando era in casa da solo. Ebbene, il paragone fatto da Miriana non è affatto piaciuto all’ex tronista di Uomini e Donne.

La Enardu spara a zero contro la Trevisan

Nel corso del suo sfogo su Instagram, infatti, Serena Enardu si è detta esterrefatta delle parole usate da Miriana Trevisan. Secondo il suo punto di vista, alcuni concorrenti sono entrati nel programma proprio grazie ad alcune vicende sentimentali che avevano al di fuori. Pago, ad esempio, entrò al GF Vip per le dinamiche che lo legavano a lei, al Alex Belli è toccata la stessa sorte. Di lui, infatti, si parla principalmente in relazione ai comportamenti assunti da Delia.

Per quanto riguarda Miriana, invece, Serena ha detto che la showgirl è entrata nel programma proprio grazie a lei. La Trevisan, infatti, pare si sarebbe immischiata in faccende private che riguardavano Serena e Pago rendendo, di conseguenza, il suo personaggio appetibile dal punto di vista televisivo. Insomma, parole piuttosto forti di cui la Trevisan dovrebbe essere messa al corrente. Come reagirà?