Aldo Montano svela di aver perso un figlio a Manila Nazzaro: il racconto commovente al GF Vip (VIDEO)

In questi giorni, Manila Nazzaro è stata pervasa dalla malinconia in quanto è ricorso l’anniversario della perdita del figlio che aveva in grembo. Allo scopo di consolarla, Aldo Montano le ha fatto una confidenza mai rivelata prima d’ora, ovvero, gli ha detto di aver perso anche lui un figlio.

Il racconto ha lasciato tutti senza parole, Manila in primis, in quanto nessuno sapeva di questa vicenda. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Aldo confessa di aver perso un figlio

Momento di confessioni al GF Vip, Aldo Montano si è lasciato andare ad una confidenza con Manila Nazzaro in cui le ha detto di aver perso un figlio. La donna ha attraversato dei giorni piuttosto tristi in quanto ha ricordato degli orribili momenti vissuti quando scoprì di aver perso il figlio che portava in grembo. Lei e Lorenzo Amoruso aspettavano un bambino molto desiderato, tuttavia, qualcosa andò storto e la donna interruppe la gravidanza. Quello fu un vero colpo per i due che, nonostante tutto, sono più uniti che mai.

Colta da un momento di malessere, dunque, Manila si è isolata in giardino per stare un po’ da sola con i suoi pensieri. A quel punto, però, si è avvicinato a lei Aldo, il quale ha provato a mostrarle tutta la sua vicinanza. Allo scopo di creare una maggiore empatia, Montano ha detto di sapere perfettamente come si senta la sua coinquilina. Il motivo risiede nel fatto che anche lui ha vissuto la stessa cosa.

Montano ha fatto riferimento ad Antonella Mosetti?

Manila è rimasta di stucco ed ha chiesto al suo interlocutore se tutto ciò fosse reale. Aldo Montano ha confermato ed ha detto di aver perso un figlio alcuni anni fa. Proprio in virtù di questo ha esortato la donna a farsi forza e ad andare avanti. Dopo questa confessione, i due si sono uniti in un caloroso abbraccio. La clip in questione è divenuta virale e sul web in molto stanno parlando di quanto accaduto.

L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato tale video ed ha cominciato a fare delle supposizioni. La donna, infatti, ha detto che il racconto di Aldo potesse essere riferito alle dichiarazioni fatte qualche anno fa da Antonella Mosetti. Quest’ultima dichiarò di aver perso un figlio proprio dall’atleta, che il concorrente del GF Vip abbia fatto riferimento proprio a quell’episodio?