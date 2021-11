Uomini e Donne, ritorno di fiamma tra Samantha e Alessio? Strano segnale sui social, il web sbotta (FOTO)

In queste ore, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola hanno lanciato degli strani e confusi segnali sui social dai quali si evincerebbe che potrebbe essere in atto un ritorno di fiamma. I due ì, infatti, hanno pubblicato tra le loro Instagram Stories lo stesso video.

A rendere particolarmente intricata la vicenda, poi, è anche il contenuto del video in questione. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo e quali sono state le supposizioni del popolo del web.

Lo strano gesto di Alessio e Samantha

Tra Alessio e Samantha è in atto un ritorno di fiamma? I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e si sono reciprocamente scelti. Dopo alcuni mesi di conoscenza al di fuori delle telecamere, però, qualcosa è andato storto e i due hanno preferito interrompere la loro storia. Stando a quanto trapelato sui social, pare che la separazione sia stata tutt’altro che pacifica. Ad ogni modo, in queste ore entrambi hanno cominciato a lanciare strani segnali sui social.

In particolar modo, alla stessa ora, ovvero, ieri sera molto tardi, i due hanno pubblicato lo stesso identico video. La clip in questione è uno stralcio del film “Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York”. Nello specifico, si tratta della scena in cui il protagonista fa un discorso sulla necessità di usare sempre il cuore, anche a costo di farsi del male e soffrire. Rischiare è sempre meglio di restare con il dubbio quando ci sono di mezzo i sentimenti.

Finto ritorno di fiamma tra i due?

Il fatto che Alessio e Samantha abbiano pubblicato lo stesso contenuto, alla stessa ora, incentrato sull’amore peraltro, ha immediatamente fatto pensare ai fan ad un ritorno di fiamma. Se una parte dei followers ritiene che tra i due bolla qualcosa in pentola, c’è anche chi non crede alla loro buona fede. L’influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha alluso al fatto che entrambi potrebbero aver deciso di condividere lo stesso post solamente per generare un po’ di gossip.

Da quando si sono lasciati, infatti, i due sono spariti dai riflettori e difficilmente si parla di loro. Pertanto, questo potrebbe essere uno stratagemma studiato ad hop per creare sgomento sui social. Questa ipotesi si sta facendo sempre più strada soprattutto perché Ceniccola, nel rispondere alle domande di alcuni fan, ha ribadito di essere single in questo momento e di avere sia la testa sia il cuore liberi.