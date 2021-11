Andrea Casalino bomba su Miriana Trevisan: “Mi invitava a letto ogni sera…” poi insulta le donne del GF Vip

Andrea Casalino, concorrente lampo di questa edizione del GF Vip, ha rilasciato un’intervista sul magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, in cui ha sparato a zero su Miriana Trevisan. Il modello ha deciso di levarsi qualche sasso dalla scarpa nei confronti della showgirl.

Ma non è tutto. Il protagonista, infatti, ha offeso anche tutte le donne della casa adoperando parole poco gradite. Scopriamo che cosa è accaduto.

Le pesanti insinuazioni di Andrea contro Miriana Trevisan

In queste ore, Rocco Casalino ha rilasciato un’intervista su Chi in cui ha parlato soprattutto di Miriana Trevisan. Il protagonista ha confessato che la donna si è comportata in modo piuttosto ambiguo nei suoi confronti. Il modello, infatti, ha asserito che la showgirl gli chiedesse tutte le sere di andare a letto insieme. Andrea, però, ha sempre negato in quanto non attratto da lei fisicamente. Andrea, infatti, ha detto che secondo il suo punto di vista Miriana sia troppo rifatta e troppo truccata.

Non apprezza il botox, pertanto, non si sarebbe mai avvicinata ad una donna così. Ad ogni modo, il giovane ha ammesso che se potesse tornare indietro fingerebbe un interesse nei suoi confronti per generare un po’ di sgomento. Lo farebbe solamente per strategia in modo da restare, forse, un po’ di tempo in più nella casa più spiata d’Italia. Insomma, parole piuttosto forti che certamente necessiterebbero di una replica da parte della diretta interessata.

Casalino contro le altre donne del GF Vip

Ad ogni modo, dopo aver parlato di Miriana Trevisan, Andrea Casalino è passata ad accusare anche le altre donne della casa del GF Vip. In particolar modo, ha detto che ognuna di loro è ricorsa alla chirurgia estetica, anche le più giovani. Non essendo un amante del silicone, dunque, Casalino ha detto di non essere mai stato attratto da nessuna di loro. Prima che cominciassero le puntate, tutte le protagoniste della casa erano solite trascorrere ore ed ore dinanzi lo specchio a truccarsi, pettinarsi e farsi belle per la diretta.

Questo atteggiamento è per Andrea davvero assurdo. L’unica donna con la quale avrebbe piacere a trascorrere un po’ di tempo fuori dalla casa è Ainett Stephens. Il giovane ha ammesso di avere piacere ad andare a cena con lei, tuttavia, lo farebbe solamente nelle vesti di amico in quanto anche verso di lei non prova attrazione.