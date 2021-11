Oroscopo 18 novembre 2021: Gemelli verso la risalita, Cancro un po’ agitati

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 18 novembre denotano una giornata piuttosto favorevole per i nati sotto il segno dei Gemelli. I Bilancia sono un po’ confusi, mentre i Capricorno riceveranno sorprese.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata comincia un po’ a rilento, tuttavia, verso il pomeriggio ci saranno delle belle novità. In ambito professionale È importante essere chiari e non lasciare che nessuno vi mette i piedi in testa.

Toro. Le faccende di cuore potrebbero essere risolte nell’arco di poco tempo, tuttavia, non abbiate fretta. Se avete da chiarire una situazione in sospeso è opportuno lasciare che le persone che vi circondano abbiano il loro tempo a disposizione.

Gemelli. Giornata importante per voi. L’Oroscopo del 18 novembre denota nel vostro io una presa di coscienza fondamentale. Se fino a questo momento avete tribolato nel buio non sapendo cosa fare della vostra vita, adesso le cose cambieranno.

Cancro. Qualche piccolo malumore potrebbe rendere un po’ cupa la vostra giornata. Ad ogni modo, il fine settimana che sta per arrivare si prospetta molto positivo per l’amore, quindi, tenete duro ancora un po’.

Leone. La provvidenza non ha limiti, pertanto, non poneteli voi. Se una cosa non è andata nel modo che avevate immaginato, forse, è giusto così. Nella vita ci sono cose che non possiamo prevedere e, soprattutto, controllare.

Vergine. Potrebbe rivelarsi piuttosto difficile accettare un cambiamento importante. Specie in ambito professionale tende te a non stravolgere troppo i vostri piani, questo perché non amate le sorprese.

Previsioni 18 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non sapete bene in che direzione andare. Sia in ambito sentimentale sia professionale vi sembra solo di stare a perdere del tempo. Prendetevi un momento per voi per riflettere a fondo sulle cose per cui vale davvero la pena lottare.

Scorpione. In amore si prospettano giorni molto positivi. Non è escluso che possiate ricevere delle belle sorprese, quindi, godetevi questo momento di serenità senza farmi troppe domande.

Sagittario. Cogliete al balzo certe occasioni, specie per quanto riguarda la sfera professionale. Anche in amore bisogna essere audaci e non permettere a nessuno di ostacolare i vostri sentimenti.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo del 18 novembre vi esortano a tenere gli occhi ben aperti in quanto sono in arrivo delle belle novità. Non siate timorosi di esprimere il vostro giudizio, la verità non ha mai ucciso nessuno.

Acquario. In campo professionale si prospettano giornate piuttosto impegnative. Ad ogni modo, cercate di risolvere tutto entro questo venerdì in modo da lasciarvi il fine settimana libero per dedicarvi un po’ di più alle persone che amate.

Pesci. Sul lavoro potrebbe nascere qualche piccolo disguido, tuttavia, niente che non possa essere risolto con il dialogo. In ambito sentimentale, invece, vi conviene non prendere decisioni troppo affrettate.