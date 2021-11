Alex Belli ha uno sfogo con Soleil e denigra se stesso: “Sono un attore di me… che interpreta soap fatte male…” (VIDEO)

Alex Belli ha avuto uno sfogo piuttosto particolare in queste ore. Il ragazzo si trovava a letto con Soleil Sorge, come ogni sera, quando improvvisamente è stato colto dallo sconforto ed ha detto delle frasi molto pesanti riferite su se stesso.

La sua coinquilina ha provato a rincuorarlo, mentre il popolo del web è rimasto basito dinanzi questo cambio repentino di atteggiamento da parte del concorrente. Scopriamo nel dettaglio cosa ha detto.

Lo sfogo di Alex Belli

In queste ore, Alex Belli ha avuto un momento di cedimento, sta di fatto che ha avuto uno sfogo con la sua amica Soleil. Questi sono stati giorni piuttosto difficili per l’attore, il quale si è visto mettere in discussione la sua vita privata e anche i rapporti con alcuni coinquilini a cui tiene parecchio. Malgrado il giovane provi sempre a mostrare un atteggiamento spavaldo e sicuro di sé, anche lui ha i suoi momenti di cedimento.

Poco prima di addormentarsi, quando le luci di tutta la casa erano spente, il concorrente si è lasciato andare a dure confessioni con la Sorge. Nello specifico, Alex ha detto di non apprezzare affatto se stesso come attore, sta di fatto che ritiene di recitare malissimo. Il protagonista, infatti, ha detto di essere un attore discutibile che interpreta delle soap opera fatte anche malissimo. (Continua dopo il video)

La reazione dei telespettatori del GF Vip

Soleil ha provato a rincuorare Alex Belli durante il suo sfogo, tuttavia, a poco sono servite le parole della giovane. Nel frattempo, sul web il video in questione è divenuto virale in men che non si dica e in molti stanno commentando le dichiarazioni di Belli. Alcuni utenti non hanno cambiato idea sul suo conto neppure dopo questo momento così particolare. Alcuni telespettatori, infatti, si sono semplicemente limitati a dire che, finalmente, Alex avesse preso coscienza di chi è veramente, ovvero, nessuno.

Specie gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza ci sono andati giù in modo piuttosto pesante. Nessuno dei due crede alla buona fede di Belli. Per loro l’attore sta semplicemente recitando un ruolo, peraltro piuttosto male, solo per creare un po’ di sgomento e per far parlare di sé durante le puntate. Adesso, però, bisogna vedere se lo sfogo di Alex sia solamente dettato dal malessere del momento o se il giovane sia davvero convinto delle frasi dichiarate.