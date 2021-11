Nicola Pisu deluso da Manila Nazzaro: “Sparlava di me alle spalle e non era l’unica”

Le prime dichiarazione di Nicola

Nicola Pisu è uscito circa una settimana fa dalla casa del Grande Fratello Vip 6 e nella giornata di martedì ha fatto la sua prima diretta con i fan. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha speso delle parole al miele per Soleil Sorge e ha detto che il flirt con Miriana Trevisan è ufficialmente una cosa chiusa.

“Soleil mi manca tantissimo. Lei è una persona onesta ed è sempre stata sincera e affettuosa con me, una vera amica. Sono certo che la ritroverò anche fuori. Le voglio un gran bene, è una grande amica e voglio rivederla appena uscirà. Miriana invece non mi manca più, si è comportata male nei miei confronti. Ho avuto modo di parlarle in puntata e abbiamo chiuso il nostro rapporto.

Certo che mi è passata l’ossessione per Miriana e dico davvero, non faceva per me evidentemente. Secondo me venerdì potrebbe uscire proprio lei. Non ci sarà nessuna cena, non ho la minima intenzione e non ho il minimo piacere di rivederla. L’amore non è che è passato, ma quando una persona ti tratta male, valuti, rifletti e capisci che non puoi amare ancora”, ha detto l’ex gieffino.

Pisu difende Alex Belli

Ma lo sfogo social dell’ex gieffino Nicola Pisu ha anche difeso l’amico Alex Belli. “Alex non sta recitando, io lo conosco da anni. Lui ha questa voce particolare. Conosco il suo modo di porsi, l’ha sempre avuto. Quindi secondo me è fatto così, è il suo essere e non è impostato“, ha dichiarato il figlio di Patrizia Mirigliani. (Continua dopo il video)

Nicola Pisu: “Manila mi ha deluso molto”

Sempre sui suoi canali social, Nicola Pisu ha fatto sapere di aver visto dei video dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro che non gli sono piaciuti per nulla. “Manila invece mi ha deluso molto. Non si è comportata bene con me, ho avuto modo di vedere delle cose tornando a casa. Davanti a me diceva delle cose e dopo diceva tutt’altro.

Quindi meglio così, almeno so chi avevo accanto e adesso ho capito chi è. Perché Manila parla male di me? Me lo chiedo anche io. La conoscevo anche io e adesso l’ho conosciuta in un altro. Non mi aspettavo questi suoi comportamenti. Lo dico perché ho visto queste cose che ha detto. Aldo è vero, non come tanti che ti fanno una cosa davanti e poi alle spalle dicono altro”.