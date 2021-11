Incidente per Antonino Spinalbese: auto distrutta e foto con la flebo, cosa è successo? (FOTO)

In queste ore il compagno, o forse ex, di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese pare abbia avuto un incidente. Il giovane ha pubblicato delle foto alquanto particolari sul suo profilo Instagram che hanno generato subito un certo allarmismo.

Dalle immagini si evince che l’auto del protagonista potrebbe aver subito un atto vandalico e, sempre stando a quanto trapelato da tali contenuti, Antonino è andato anche in ospedale. Cerchiamo di capire cosa sia successo.

L’incidente di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese pare abbia avuto un incidente. L’utilizzo del condizionale è funzionale in quanto il protagonista è stato piuttosto criptico sui social. Nello specifico, alcuni istanti fa il compagno di Belen ha pubblicato uno scatto in cui è inquadrata la sua auto con il vetro anteriore completamente distrutto. Dall’immagine in questione sembra che la vettura sia stata oggetto di un atto vandalico in quanto pare che qualcuno abbia tirato contro il parabrezza qualcosa di molto pesante, fino a disintegrarlo.

Il protagonista si è limitato semplicemente a scrivere “ok” come descrizione all’immagine. Dopo pochi minuti, poi, Antonino ha pubblicato anche un’altra foto, ancora più preoccupante. Si tratta di una foto che inquadra il suo braccio con una flebo attaccata. Dallo scatto si vede poco ma si evince chiaramente che Spinalbese sia in ospedale. Anche questa foto è stata commentata con la stessa dicitura “ok”.

Come sta adesso e la reazione di Belen Rodriguez

In pochissimi minuti, le foto hanno fatto il giro del web e in molti hanno ipotizzato che Antonino Spinalbese sia stato vittima di un incidente stradale. Sul web ci sono ipotesi differenti. Da un lato ci sono coloro i quali credono che si sia trattato di un atto vandalico, mentre dall’altro ci sono persone che ritengono che Antonino abbia avuto un incidente. Per adesso, il giovane non ha dato nessuna spiegazione ai suoi fan, tuttavia, pare che le sue condizioni di salute non destino preoccupazioni.

Sul profilo di Belen, invece, non c’è nessun accenno a questo avvenimento. La Rodriguez sta effettuando uno shooting fotografico, pertanto, sta pubblicando sul suo profilo solo contenuti legati a questo evento. I due, molto probabilmente, stanno vivendo un momento di crisi in quanto non appaiono insieme sui social da diverso tempo. Inoltre, si sono anche lanciati qualche frecciatina che lasciano intendere che qualcosa non stia funzionando.