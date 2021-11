Uomini e Donne anticipazioni oggi pomeriggio: Gemma ci ripensa, petali rossi in studio

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, giovedì 18 novembre, vedremo che ci saranno accese discussioni al trono over. Come sempre, Gemma Galgani verrà molto attaccata, anche in virtù di un cambio repentino di opinione che riguarda Costabile.

Isabella sarà il solito bersaglio di Gemma, Armando e Gianni, mentre Tina si schiererà, ancora una volta, in suoi favore. In studio, poi, ci sarà una discesa di petali inaspettata.

Gemma ci ripensa nella puntata di oggi

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che si tornerà a parlare di trono over. Dopo aver dato spazio ad Andrea Nicole e Roberta nella parte finale della messa in onda di ieri, oggi si parlerà di nuovo dei più adulti. Per quanto riguarda Gemma, la dama ammetterà di aver avuto un ripensamento su Costabile. Se fino al giorno prima credeva di interrompere definitivamente la sua conoscenza, adesso cambierà idea.

L’uomo ha palesato di non voler proseguire con lei in quanto l’apprezza molto come signora, ma ritiene che i due siano incompatibili. Questo è accaduto nelle precedenti puntate e la Galgani sembrava aver accettato, seppur con rammarico, questa decisione. Ad ogni modo, durante la messa in onda odierna vedremo che la situazione si capovolgerà drasticamente. Nello specifico, infatti, la donna dirà di voler continuare a conoscerlo. Di fronte questa ennesima dichiarazione verso una persone che non è interessata a lei, Tina perderà le staffe.

Petali rossi a Uomini e Donne

La Cipollari, infatti, attaccherà la sua acerrima nemica dipingendola come una donna priva di dignità e di amor proprio. Ampie critiche anche per Isabella Ricci. Quest’ultima continuerà ad essere attaccata da alcuni esponenti del parterre, sia femminile sia maschile. L’unica a schierarsi dalla sua parte sarà Tina, che la reputa una donna elegante e di classe. Ad un certo punto, poi, nella puntata di oggi di Uomini e Donne dovrebbe verificarsi anche un colpo di scena.

Ida e Diego torneranno a centro studio per parlare di quanto accaduto nella puntata di ieri. Lui è innamorato, mentre lei no, malgrado questo, la coppia sembrerà pronta a lasciare lo studio insieme. Scenderanno anche i petali, quasi come fosse una scelta a tutti gli effetti. Dopo poco tempo, però, l’entusiasmo verrà spento da una lite tra Ida e Tina. Questo irriterà molto Diego, che accuserà la Platano di aver rovinato quel momento così bello, pertanto, deciderà di tornare al suo posto e non uscire più dallo studio con lei.