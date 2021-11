Antonino Spinalbese finisce in ospedale e Belen Rodriguez lo ignora: sul web scoppia il caos (FOTO)

Ieri Antonino Spinalbese ha avuto un incidente ed è finito in ospedale, ma Belen Rodriguez lo ha totalmente ignorato. La cosa ha generato molto sgomento sui social in quanto, nonostante i due sembrerebbero essere in crisi, sembra assurdo non mostrare vicinanza in un momento così complicato.

Ad ogni modo, questo non è l’unico gossip e fatto ambiguo che riguarda la coppia più discussa del momento. Scopriamo nel dettaglio che cos’altro è accaduto.

Antonino Spinalbese e le foto dall’ospedale

Antonino Spinalbese è finito in ospedale, probabilmente a seguito di un incidente con la sua auto. Il giovane aveva pubblicato delle foto che ritraevano il parabrezza della sua vettura completamente distrutto e poi l’immagine di lui con la flebo. Questi contenuti hanno, chiaramente, fatto preoccupare molti i fan, i quali hanno cominciato a fare delle domande. La prima cosa che in molti hanno fatto per cercare di saperne di più è stata andare sul profilo di Belen per vedere se avesse dato qualche informazione in più.

La showgirl, però, si è comportata in modo piuttosto bizzarro. Sul suo account, infatti, ci sono solo foto inerenti lo shooting fotografico a cui ha partecipato ieri. Non compare, infatti, nessuna menzione a quanto accaduto al padre di sua figlia Luna Marie. Questo è apparso piuttosto strano ai fan che, comunque, hanno voluto attendere prima di sparare a zero contro la modella.

Belen Rodriguez lo ignora e lui cancella tutto

Ad ogni modo, trascorse oltre 24 ore da quando Antonino Spinalbese ha pubblicato le foto dall’ospedale, Belen Rodriguez ha continuato a non commentare nulla. Alcuni utenti del web, allora, hanno cominciato a scagliarsi contro di lei. Una persona ha divulgato una segnalazione in cui ha asserito che i due non si sarebbero sentiti neppure in privato. La showgirl non gli avrebbe fatto alcuna telefonata per sincerarsi delle sue condizioni di salute.

Questo, chiaramente, sta generando molto sgomento. Tra i due, dunque, la crisi sembra essere annunciata, tuttavia, ignorare completamente il padre della propria figlia dopo un incidente sembra un po’ troppo per i followers della coppia. Ad ogni modo, dopo questo polverone, Antonino ha deciso di rimuovere dal suo account Instagram le foto che avevano generato tale sgomento. Per quale motivo lo avrà fatto? Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno altri aggiornamenti in merito.