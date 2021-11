Isola dei famosi, retroscena: Ilary Blasi è un ripiego di Barbara D’Urso? Cosa sta succedendo (FOTO)

In queste ore è trapelata un’indiscrezione che riguarda l’Isola dei famosi, ovvero, Ilary Blasi pare sarà nuovamente la conduttrice. Tuttavia, dietro questa notizia stanno spuntando dei retroscena inaspettati.

Fino a pochi giorni fa si parlava di una possibile conduzione da parte di Barbara D’Urso, la quale è stata provata di molte delle sue trasmissioni Mediaset. Qualcosa, però, d’improvviso pare sia andato storto. Scopriamo cosa è successo.

Ilary Blasi alla guida dell’Isola dei famosi, ma qualcosa non quadra

Ilary Blasi sarà, quasi certamente, la conduttrice dell’Isola dei famosi 2022. La moglie di Francesco Totti tornerà a ricoprire il ruolo di mattatrice del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Ad ogni modo, questa notizia è sopraggiunta dopo la diffusione di alcune indiscrezioni che vedevano Barbara D’Urso il lizza per questo incarico. Mediaset, infatti, pare volesse fortemente Lady Cologno alla conduzione del reality.

La donna è quasi completamente sparita dai palinsesti di Canale 5, in quanto due sue trasmissioni sono state chiuse e Pomeriggio 5 continua a tenere banco, ma a fatica e in maniera ridimensionata. Proprio in virtù di questo, il ritorno alla guida di un programma in prima serata sarebbe potuta essere una grande opportunità per la presentatrice. Ad ogni modo, gli accordi non sono andati in porto e la donna è stata scavalcata dalla moglie di Totti.

La moglie di Totti è un ripiego? Cosa c’è dietro

Tuttavia, dietro questa decisione c’è chi ritiene ci siano dei retroscena inediti. L’influencer Alessandro Rosica ha insinuato che il ruolo di conduttrice dell’Isola dei famosi sia finito nuovamente a Ilary Blasi solo perché Barbara D’Urso avrebbe rifiutato l’incarico. Questo, dunque, lascia intendere che la Blasi potrebbe essere stata solamente un ripiego. La vicenda, inoltre, diventa sempre più intricata in quanto in molti si stanno chiedendo per quale ragione Barbara avrebbe rifiutato.

Nel corso di una diretta su Instagram molti sono stati i fan che le hanno chiesto aggiornamenti in merito, tuttavia, la presentatrice ha sempre glissato l’argomento. La protagonista non ha mai avuto molto piacere a parlare di quanto stia accadendo alla sua carriera, forse perché ci sono retroscena ben più articolati che non sono ancora emersi? Probabile. Per il momento, però, nessuna delle due donne è intervenuta per commentare queste dicerie. Ilary è assente dai social da diversi giorni, mentre l’ultimo commento della D’Urso sui social riguarda il buon livello di ascolti raggiunto da Pomeriggio 5 nelle ultime messe in onda.