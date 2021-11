GF Vip, il papà di Manuel Bortuzzo prende in giro Lulù, sul web è il caos: la frase che ha indignato (VIDEO)

In queste ore, Franco Bortuzzo, papà di Manuel, ha pubblicato un commento su Instagram in cui si è preso gioco di Lulù. Il signore ha fatto dell’ironia sull’avvicinamento tra Soleil e Manuel e ne ha approfittato per lanciare una stoccata alla principessa.

Il popolo del web non ha affatto preso di buon grado la cosa, sta di fatto che ha sbottato sui social. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

L’avvicinamento tre Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge

Lulù non sembra proprio piacere ai genitori di Manuel Bortuzzo e stavolta ci ha pensato il papà del nuotatore a palesare il suo dissenso. L’uomo, infatti, ha condiviso un video su Instagram in cui ha lanciato una stoccata alla donna. Nella clip in questione è ripreso un avvicinamento tra Manuel e Soleil. I due si trovano in giardino a chiacchierare convivialmente. Ad un certo punto, la Sorge palesa a Bortuzzo il fatto che lei non fosse ancora mai entrata nella camera da letto di lui.

Il nuotatore, allora, con fare piuttosto ammiccante invita la giovane a fare un tour della sua stanza. Lei accetta volentieri e gli dice anche che i due potrebbero dare luogo ad una cenetta romantica. Manuel non se lo fa ripetere due volte ed appare piuttosto felice di assecondare questa richiesta. Al momento, non si sa se tra i due fosse in atto solo uno scherzo oppure se, nella burla, ci sia un fondo di verità.

La stoccata del papà di Manuel contro Lulù

Ad ogni modo, il papà di Manuel Bortuzzo ha deciso di condividere questo contenuti sul suo profilo Instagram ed ha aggiunto una frase riferita a Lulù. Nello specifico, ha alluso al fatto che se la Selassié avesse preso visione di questo filmato avrebbe sicuramente dato di matto. Il modo in cui il signor Franco si è preso gioco della principessa, però, non è affatto piaciuto al popolo del web. In molti si sono scagliati contro di lui accusandolo di essere davvero irrispettoso.

Lulù, per quanto insistente, e a tratti infantile, sembra nutrire un sentimento sincero nei confronti di Bortuzzo, pertanto, non è giusto prenderla così tanto in giro. Per molti utenti, l’uscita di Franco sarebbe solo un modo per attirare l’attenzione e far parlare di sé. Molto probabilmente, infatti, nella diretta del GF Vip del 19 novembre i concorrenti verranno messi al corrente di questa cosa e, sicuramente, nasceranno delle dinamiche.