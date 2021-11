Il Paradiso delle signore trama 22 novembre: Flora e Umberto pericolosamente vicini, Maria è gelosa

Lunedì 22 novembre andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione assisteremo ad un grande avvicinamento tra Umberto e Flora. In casa amato, invece, arriverà un telegramma da parte di Giuseppe.

Nuovi intrighi e amori si faranno largo tra i più giovani del grande magazzino. Maria, ad esempio, vivrà un momento di sconforto nel quale penserà a Rocco. Per quanto riguarda Gemma, invece, la ragazza si mostrerà molto gelosa delle avances che Marco sto facendo ad una ragazza.

La vicinanza tra Flora e Umberto al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 22 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Flora si fiderà sempre di più di Umberto. Malgrado le recenti scoperte, la donna non potrà fare a meno di mostrarsi sempre più vicina al commendatore. Cosimo, dal canto suo, provvederà a dare alla donna le ultime foto di suo padre Achille. La famiglia Amato, invece, riceverà un telegramma dalla Germania. Al suo interno è presente un messaggio scritto da Giuseppe in cui l’uomo informa la sua famiglia di essere arrivato a destinazione.

Questo avvenimento genererà molto sgomento e tristezza in Tina e Salvatore. Agnese, invece, non mostrerà alcun segno di rammarico per la lettera ricevuta da suo marito. La donna è troppo adirata con lui per riuscire a perdonarlo. Su di un altro versante, poi, vedremo che due donne si mostreranno particolarmente gelose.

Scenate di gelosia nella puntata del 22 novembre

La prima ad avere un momento di sconforto sarà Maria. Quest’ultima, si troverà tra le mani un giornale all’interno del quale vedrà una foto di Rocco. Nello specifico è inquadrato il momento di una premiazione per il ciclista, il quale riceve un premio da una donna molto avvenente. Questo elemento genera molta gelosia nella fanciulla, la quale non esiterà a mostrare il suo disappunto.

Nel corso della puntata del 22 novembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo che anche Gemma non potrà fare a meno di mostrare la sua gelosia nei confronti di Marco. Quest’ultimo sta cominciando a corteggiare una ragazza borghese, tuttavia, le sue intenzioni non sono affatto pulite e limpide come sembra.

Il giovane, infatti, si sta comportando in questo modo solo ed esclusivamente per un tornaconto personale, tuttavia, Gemma ne sarà all’oscuro e non riuscirà a trattenere la gelosia. Tina, infine, prenderà finalmente una decisione in merito all’intervento, la donna vuole operarsi.