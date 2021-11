Il Paradiso delle signore spoiler 23 novembre: svelato il segreto di Marco, Maria fa una scoperta

Nella puntata di martedì 23 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Maria si troverà a fare un’amara scoperta che riguarda Rocco. Armando, invece, apprenderà una cosa alquanto incresciosa in cui è invischiato Marco. Il suo segreto, infatti, verrà allo scoperto.

Nel frattempo, Vittorio continuerà a prendersi cura di Tina, al punto da fare una sorpresa inaspettata. La donna resterà senza parole. Ad ogni modo, scopriamo tutto quello che vedremo nel corso della puntata in questione.

Maria fa una scoperta su Rocco al Paradiso delle signore

Martedì 23 novembre andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore e, in tale occasione, vedremo che Maria verrà colta dalla gelosia e dalla malinconia. Dopo aver visto la foto sul giornale, la giovane deciderà di mettersi in contatto con Rocco. Nel farlo, però, la protagonista farà un’amara scoperta, ovvero, il suo fidanzato ha deciso di cambiare alloggio e non l’ha messa al corrente di nulla. Questa rivelazione, chiaramente, turberà moltissimo l’animo della ragazza.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Marco e Gemma avranno un nuovo incontro, stavolta al circolo. Tra i due c’è una sintonia tangibile, tuttavia, lui si sta comportando in modo piuttosto bizzarro e sospetto. Ad ogni modo, le bugie hanno le gambe corte, così come i segreti. Per tale motivo, nella messa in onda in questione verrà fatta una scoperta inattesa che lo riguarda. In particolare, Armando prenderà visione di un articolo piuttosto increscioso che lo riguarda.

Spoiler 23 novembre: il segreto di Marco

Il capo magazziniere del Paradiso delle signore, nella puntata del 23 novembre, apprenderà che Marco si è reso protagonista di un articolo incentrato sulla storia di alcuni poveretti sfrattati di casa. La notizia in questione, però, è stata arricchita da molte bugie e questioni costruite dal nulla. La cattiva fede del giovane, dunque, risulterà tangibile. A tendere più intricata la vicenda, poi, sarà il fatto che a difenderli sarà proprio il padre di Luisa, la giovane fanciulla che Marco ha cominciato inaspettatamente a corteggiare.

Stefania verrà messa al corrente della questione e resterà senza parole. Il nipote della contessa Adelaide, intanto, apprenderà che Gemma è una venere. Vittorio, invece, ha promesso di prendersi cura di Tina e così farà. Il direttore dello shopping center organizzerà una cena a casa sua in cui ci sarà tutto il suo team e anche Salvatore. Il giovane Amato approfitterà di questo incontro per annunciare la sua storia con Anna.