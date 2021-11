Oroscopo del 20 novembre 2021: Ariete temerari, Capricorno osate di più

Secondo l’oroscopo del 20 novembre, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere più temerari. I Bilancia sono passionali, mentre largo agli Acquario sul lavoro

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno devono mettersi in gioco e osare un po’ di più. Non fermatevi alle apparenze e cercate di andare oltre l’involucro. In ambito sentimentale è importante essere onesti con il partner.

Toro. È necessario fare un po’ di ordine nella vostra vita. Se ci sono questioni in sospeso, è bene che le risolviate entro poco tempo. Il lavoro procede piuttosto bene, tuttavia, dovete prestare attenzione a chi vi circonda perché non tutti sono onesti al 100%.

Gemelli. L’oroscopo del giorno 23 novembre vi invita a fare attenzione alle finanze. Cercate di non sperperare denaro in quanto potreste averne bisogno per un qualcosa di molto importante. In ambito sentimentale, invece, dovete essere più risoluti.

Cancro. Spesso tendete a soffrire di manie di persecuzione. Ricordate che il mondo non gira tutto attorno a voi e non tutti ce l’hanno con la vostra persona. Imparate a stare bene prima con voi stessi e poi con gli altri. Non usate le persone per colmare i vuoti della solitudine.

Leone. Buone opportunità per quanto riguarda il lavoro. Imparate a mettersi in gioco è un’arte che voi conoscete molto bene, quindi, non venite meno proprio adesso. In ambito sentimentale, invece, siate più intraprendenti.

Vergine. In amicizia potrebbe nascere qualche piccolo malumore. Se ci sono stati dei problemi di recente, meglio chiarirli subito piuttosto che aspettare che passi il tempo. In questo caso, finireste solo per peggiorare la situazione.

Previsioni 20 novembre

Bilancia. Momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. Oggi siete particolarmente passionali, quindi, cercate di approfittare. Non lasciatevi tediare dalle questioni futili e allargate i vostri orizzonti anche in ambito professionale.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda l’amore. I single avranno delle ottime opportunità per fare delle conoscenze interessanti. Sul lavoro, invece, se siete alla ricerca di un impiego, o volete cambiare aria, questo è il momento adatto.

Sagittario. Il lavoro procede bene per molti di voi, specie per i liberi professionisti. Siete persone che amano la libertà, pertanto, vi sentite a vostro agio e appagati solo quando vi autogestite. Non impelagatevi in discussioni contorte in amore.

Capricorno. Secondo l’oroscopo del giorno 20 novembre i nati sotto questo segno sentono il bisogno di far sentire la propria voce. Mettetevi in gioco e non arrendetevi al primo ostacolo. Nel lavoro, così come in amore, è necessario ingoiare qualche rospo prima di emergere.

Acquario. Le previsioni dell’oroscopo della giornata di oggi vi invitano a concedervi qualche momento con le persone a cui tenete di più. Sentite molto il bisogno di cimentarvi in nuove conoscenze. Siete espansivi e desiderosi di stare in compagnia di altre persone.

Pesci. Non pensate troppo a quello che pensano gli altri e concentratevi di più su quello che volete voi davvero. Ricordate che solo voi conoscete i vostri limiti e sapete qual è il momento giusto per superarli.