Andrea Nicole è caduta a Uomini e Donne: la reazione dei corteggiatori indigna il web (VIDEO)

Nel corso della puntata del 18 novembre di Uomini e Donne, Andrea Nicole è caduta in studio. La tronista si stava accingendo a tornare al proprio posto dopo aver ballato, tuttavia, è inciampata.

La giovane è finito completamente per terra generando un po’ di pathos in studio. Maria De Filippi, infatti, le ha offerto anche del ghiaccio per limitare i danni. Ad ogni modo, a generare sgomento è stata soprattutto la reazione dei corteggiatori. Scopriamo cosa è successo.

La caduta di Andrea Nicola Uomini e Donne

Andrea Nicole ha avuto un piccolo incidente a Uomini e Donne in quanto è caduta a seguito di un ballo. Nel corso della puntata del 18 novembre Ida e Diego stavano per lasciare lo studio, sta di fatto che la redazione ha provveduto a far cadere anche i petali. Purtroppo per loro, però, ci sono state delle complicazioni al punto tale da spingerli a fare dietrofront e a non abbandonare più la trasmissione insieme. Subito dopo questo momento, la conduttrice ha consentito agli esponenti del parterre di ballare.

Così si è gettata in pista anche Andrea Nicole. Purtroppo, però, nel ritornare al suo posto, la giovane è inciampata nel pantalone a zampa che aveva addosso ed è finita completamente sul pavimento. Dopo questo piccolo incidente, la conduttrice si è sincerata circa le sue condizioni di salute. A tal proposito, ha offerto alla giovane anche per ghiaccio da mettere sul ginocchio.

La reazione dei due corteggiatori

Dinanzi la gentilezza della padrona di casa, però, la tronista ha rifiutato in quanto ha dichiarato di stare bene. La protagonista, infatti, ha asserito che le capita spesso di avere questo genere di incidenti in quanto è molto maldestra. Ad ogni modo, a creare molto sgomento sul web non è stata tanto la caduta di Andrea nicolio negli studi di Uomini e Donne quanto, piuttosto, la reazione dei suoi corteggiatori.

Nel vedere la dama completamente sdraiata sul pavimento, nessuno dei due esponenti del parterre si è alzato per darle una mano a rimettersi in piedi. Né Alessandro né, tantomeno, Ciprian si sono alzati dalla sedia per correre in soccorso della donna che stanno corteggiando. Questo gesto di scarsa galanteria è stato notato solo dagli utenti del web. La ragazza, infatti, non ha minimamente redarguito i due protagonisti per non essere venuti in suo aiuto.