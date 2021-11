Striscia la notizia, Jimmy Ghione fa body shaming contro Barbara D’Urso, bufera sul web: “Vergognati” (FOTO)

In queste ore, sull’account privato di Jimmy Ghione, inviato di Striscia la notizia, è apparso un collage di foto davvero particolare che riguarda Barbara D’Urso. Nello specifico, il protagonista ha voluto mettere in evidenza come sia la conduttrice in studio con le luci sparate addosso e come, invece, si presenta al naturale.

Il modo in cui si è preso gioco della presentatrice, però, ha indignato profondamente molti utenti del web, i quali hanno accusato l’inviato di aver praticato body shaming ai danni di Lady Cologno. Scopriamo cosa è successo.

Il gesto di Jimmy Ghione contro Barbara D’Urso

L’inviato di Striscia la notizia Jimmy Ghione ha pubblicato una foto che ritrae Barbara D’Urso al naturale. L’immagine in questione è caratterizzata da un collage di due foto in cui, da un lato, si vede la conduttrice completamente struccata, mentre dall’altro la si vede in perfetta forma durante la conduzione di Pomeriggio 5. Mettendo a confronto le due immagini si evidenzia chiaramente che in quella al naturale la donna mostra i segni di cedimento della pelle dovuti all’età.

Il suo volto, infatti, è decisamente meno tirato e liscio come appare in studio. L’inviato del programma satirico di Canale 5 ha aggiunto anche una didascalia a tale foto in cui ha detto che questi sono certamente gli effetti che fanno i riflettori sparati in faccia alla conduttrice durante le sue trasmissioni. Ad ogni modo, il suo modo di fare non ha riscontrato molto il favore degli spettatori. (Continua dopo il post)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jimmy Ghione (@jimmyghione)

L’indignazione del web

Malgrado Barbara D’Urso sia un personaggio molto criticato sul web, infatti, in molti hanno accusato Jimmy Ghione di aver esagerato. Il suo attacco è stata poco gradito specie perché lui è un esponente di un programma appartenente al contenitore Mediaset, ovvero, Striscia la notizia. Il fatto che l’azienda permetta che vengano praticati simili comportamenti non è stato gradito dagli spettatori. Diversi utenti di Instagram si sono scagliati contro l’inviato esortandolo a vergognarsi.

Fomentare odio sul web attraverso commenti poco carini inerenti l’aspetto fisico è cosa poco gradita. Ad ogni modo, in molti attendono con ansia la replica di Lady Cologno. La donna è abituata alle critiche, di ogni tipo, tuttavia, il fatto che stavolta ci sia di mezzo un “collega” potrebbe spingerla ad avere una reazione e a replicare a quanto accaduto. Per il momento non l0ha ancora fatto. Non ci resta che attendere per vedere come evolverà la cosa.