Soleil Sorge sbotta contro Gianmaria al GF Vip, ma dice cose troppo pesanti: “Mi fa schifo, è violenza…” (VIDEO)

Nella casa del GF Vip sembrava essere tornato il sereno tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, ma la calma era solo apparente. In queste ore, infatti, i due hanno avuto nuovi screzi, che hanno portato entrambi a sfogarsi in modo davvero troppo forte.

Specie l’influencer ha pronunciato delle frasi davvero pesanti che, nel caso in cui dovessero trovare attinenza con la realtà, sarebbero piuttosto gravi. Scopriamo che cosa è successo.

Lo sfogo eccessivo di Soleil Sorge al GF Vip

Gli animi all’interno della casa del GF Vip sono tornati ad essere piuttosto nervosi a causa di un ennesimo scontro tra Soleil e Gianmaria. I due proprio non riescono ad andare d’accordo all’interno della casa per più di un quarto d’ora. Mentre sembra che la situazione si sia distesa, ecco che arriva una nuova bufera. I protagonisti, infatti, non hanno fatto altro che lanciarsi frecciatine in queste ore, al punto da spingere entrambi all’esasperazione.

La prima a sfogarsi è stata la Sorge, che durante una cena si è sfogata con i suoi compagni d’avventura. Nello specifico, la ragazza ha detto di non tollerare più i modi di fare di Antinolfi. Secondo il suo punto di vista, il coinquilino starebbe cominciando ad esagerare praticando, addirittura, “violenza psicologica” nei suoi confronti. Proprio in virtù di questo ha detto di provare “schifo” nei suoi confronti. Come se non bastasse, poi, la giovane ha aggiunto anche di “odiarlo”. (Continua dopo il video)

La replica furiosa di Gianmaria

Insomma, si tratta di frasi piuttosto gravi che hanno generato grosso fermento sul web. Diversi utenti, infatti, hanno condiviso il video dello sfogo che Soleil ha avuto contro Gianmaria nella casa del GF Vip e lo hanno giudicato un po’ eccessivo. Per quanto possa essere stata aspra la lite tra i due, arrivare a pronunciare frasi di questo tipo è reputato too much da molti spettatori. Ad ogni modo, anche Antinolfi si è lasciato andare ad uno sfogo con Manila.

L’imprenditore ha detto di essere stufo della sua ex, la quale non dovrebbe fare altro che lasciarlo in pace. La Nazzaro ha provato a fargli capire che Soleil è solita lanciare frecciatine a tutti, quindi, dovrebbe ignorarla, ma Gianmaria è stato categorico ed ha detto che non vuole essere oltremodo disturbato da lei. La giovane, quindi, farebbe meglio a stargli alla larga.