Oroscopo di domenica 21 novembre 2021 e classifica: Scorpione primi, Bilancia cauti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 novembre 2021 vedono gli Scorpione in pole position. I Bilancia sono un po’ assenti, mentre i Toro devono recuperare un po’ la forma fisica.

Previsioni 21 novembre primi sei segni

1 Scorpione. I nati sotto questo segno vivranno una giornata all’insegna dell’amore e della serenità. Non prendete decisioni troppo in fretta e godetevi di più la compagnia di chi amate. Sul lavoro ci sono delle belle opportunità in arrivo.

2 Sagittario. Interessanti risvolti sul fronte sentimentale. Mettetevi in gioco e non risparmiatevi. In ambito professionale sta per partire un progetto importante che vi riguarda, quindi, cercate di non mandare tutto all’aria per la fretta.

3 Ariete. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 21 novembre vi invitano ad essere audaci e intraprendenti. Non abbiate paura di esporvi e lottate fino in fondo per raggiungere i vostri obiettivi. Se qualcuno proverà ad ostacolarvi dimostrategli che sta perdendo solo del tempo prezioso.

4 Leone. Non lasciatevi intimorire da qualche piccolo contrattempo. Mercurio è favorevole e questo favorisce l’astuzia e la lungimiranza. Approfittate di questa situazione per cominciare a dare vita a qualcosa di davvero importante.

5 Acquario. In amore dovete essere audaci. Se vi piace qualcuno non è il caso di nascondersi. In ambito professionale, invece, una persona molto vicina a voi potrebbe non comportarsi in modo del tutto sincero nei vostri confronti.

6 Vergine. La calma e il self control sono delle ottime risorse quando si vivono situazioni di stress. Cercate di non lasciarvi prendere dal panico, anche se alcune cose dovessero prendere una piega inaspettata rispetto a quella prefissata.

Oroscopo ultimi quattro segni

7 Cancro. Interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. In questo periodo vi sentite molto propositivi verso il prossimo e questa è una cosa che vi porterà sicuramente degli ottimi risultati. Il lavoro richiede una maggiore concentrazione, specie se lavorate con le vostre mani.

8 Gemelli. Alti e bassi per quanto riguarda le faccende di tipo professionale. Meglio non essere troppo irruenti e ponderate attentamente le prossime mosse. In ambito sentimentale, invece, è opportuno lasciarsi andare un po’ di più.

9 Toro. I nati sotto questo segno devono provare a recuperare un po’ la forma fisica. Cercate di non sforzarvi troppo in modo da riuscire a rimettervi in forma quanto prima. In ambito professionale vi aspettano dei cambiamenti, anche drastici.

10 Pesci. L’oroscopo del giorno 21 novembre esorta i nati sotto questo segno a trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia delle persone care. Circondatevi dei vostri affetti e di coloro i quali dimostrano di volevi davvero bene.

11 Capricorno. In amore è importante mantenere la calma. Non prendete decisioni in modo troppo frettoloso. La Luna è un po’ dissonante e questo potrebbe portare alla nascita di conflitti interiori. Sul lavoro dovete dimostrare quanto valete.

12 Bilancia. In questo periodo vi sentite un po’ stanchi e demotivati, tuttavia, cercate di non abbattervi. Nella vita può capitare di vivere qualche momento un po’ out, la cosa necessaria è non darsi mai per vinti. In amore ci vuole pazienza.