Uomini e Donne spoiler lunedì: nuove emozioni per Gemma, bufera tra Marcello e Armando

Gli spoiler della puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda lunedì 22 novembre, rivelano che al centro dell’attenzione tornerà ad esserci Gemma Galgani. La donna è stata messa un po’ in disparte in questi giorni in quanto non ci sono state dinamiche degne di nota.

Ad ogni modo, adesso si tornerà a parlare di lei in quanto sono previste nuove emozioni. Al trono over, poi, non mancheranno aspri diverbi tra Marcello e Armando. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Nuovo spasimante per Gemma nella puntata di lunedì

Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì prossimo vedremo che Gemma tornerà a sedere al centro dello studio. Prima di questo avvenimento, però, vedremo che ci sarà un diverbio tra Tina e la Galgani in quanto la donna non è stata chiamata a fare la solita passerella. Questa sarà la seconda volta consecutiva in cui la dama si fa trovare già seduta nel parterre e la Cipollari non può prenderla in giro con una delle sue solite canzoni.

Per tale motivo, si intavolerà una discussione in studio al termine della quale Maria De Filippi farà partire ugualmebte la base del brano scelto da Tina, ovvero “Sei rimasta sola”. Dopo un dibattito su questo argomento, si entrerà nel vivo della puntata. Gemma si accomoderà al centro dello studio in quanto arriverà per lei un nuovo corteggiatore. L’uomo in questione dirà di essere una persona molto avventuriera, sta di fatto che è solito viaggiare spesso in camper.

Caos tra Armando e Marcello a Uomini e Donne

Gemma deciderà di dargli un’opportunità in quanto è molto attratta dalla sua vita e da come ha parlato, tuttavia, fisicamente non potrà non ammettere che non ha sentito nessuna scintilla. Successivamente, poi, verrà chiamato al centro dello studio Marcello. Quest’ultimo dirà di essere uscito nuovamente con Jessica, ma le cose non sono andate bene. Nel corso dell’esterna, infatti, lui si è addormentato di nuovo, molto probabilmente perché non è abbastanza interessato a lei.

In studio, infatti, nella puntata di lunedì di Uomini e Donne i due interromperanno la loro conoscenza. Dopo poco, poi, si intrometterà Armando, il quale muoverà delle accuse contro il cavaliere. Nello specifico, dirà di essere in possesso di una segnalazione che testimonierebbe il fatto che Marcello stia ancora con la sua ex. Dopo una lite infinita, Maria zittirà Incarnato dicendogli che la persona che gli ha fornito la segnalazione è già nota alla redazione, quindi, non attendibile.