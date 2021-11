Oroscopo del 22 novembre 2021: Gemelli attenti, Sagittario molto emotivi

Secondo le previsioni dell’oroscopo di lunedì 22 novembre, i nati sotto il segno del Sagittario sono in balia delle emozioni. I Gemelli non devono rischiare troppo, mentre i Vergine devono fidarsi un po’ meno del prossimo.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego potreste ricevere delle interessanti opportunità. La cosa importante è fare sempre ciò che vi sentite senza dar conto a quello che pensano gli altri.

Toro. In amore potrebbe esserci qualche piccolo cambio di programma, cercate di essere cauti. In ambito professionale potreste trovarvi a dover prendere una decisione importanti. Mente e cuore non sempre possono andare d’accordo.

Gemelli. Spesso tendete ad agire in maniera troppo impulsiva e questa potrebbe non rivelarsi una scelta opportuna. In ambito sentimentale è importante mettersi in gioco, ma con le dovute precauzioni. Sul lavoro ci vuole un po’ di fantasia.

Cancro. La cura della propria mente e del proprio corpo viene prima di ogni cosa. Solo se state bene con voi stessi riuscirete ad esserlo anche con gli altri. Sul lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento, ma non fatevi abbattere.

Leone. Nella vita bisogna essere audaci e vivere al 100%. Tante volte gli esseri umani si limitano a sopravvivere, ma questa non è una cosa giusta. Si vive una volta sola, pertanto, tanto vale farlo per bene. Sia in amore sia nel lavoro osate di più.

Vergine. I nati sotto questo segno tendono per natura a fidarsi un po’ troppo del prossimo. Cercate di fare attenzione, altrimenti il rischio di rimanere scottati potrebbe essere davvero molto alto. In ambito professionale dovete essere intraprendenti.

Previsioni 22 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata interessante sul fronte delle relazioni. Una persona inaspettata potrebbe fare capolino nella vostra vita e spingervi a fare cose che non avreste mai immaginato. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi.

Scorpione. Le stelle vi invitano ad essere più audaci sia in campo professionale che personale. Rischiate e mettetevi in gioco senza paura e senza remore. In ambito professionale dovete essere scaltri se volete emergere sugli altri.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 22 novembre denotano una giornata piuttosto confusa dal punto di vista delle emozioni. State provando delle sensazioni contrastanti che vi stanno generando un certo turbamento. Talvolta è meglio non chiedere troppi consigli.

Capricorno. Non siate troppo irruenti con le persone care. Non lasciate che qualche intoppo dal punto di vista professionale possa incidere negativamente nei vostri rapporti interpersonali. Nella vita è importante separare i due ambienti.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda le coppie stabili. Questo è il momento di mettersi in gioco e di mettere sul tavolo tutte le carte. Talvolta non c’è cosa migliore dell’essere sinceri e onesti, con se stessi e con gli altri.

Pesci. L’onestà paga sempre, anche se inizialmente potrebbe sembrarvi il contrario. Non date peso alle dicerie e alle opinioni di persone che non tengono davvero a voi. Gli unici giudizi che vale la pena ascoltare sono quelli che arrivano dalle persone care.