Mara Venier cade a Domenica In e batte la testa, trasmissione interrotta: lei svela come sta adesso (FOTO)

Nel corso della puntata del 21 novembre di Domenica In, Mara Venier ha avuto un incidente piuttosto importante. La donna, infatti, è caduta durante la pubblicità ed ha sbattuto la testa in un modo descritto da lei abbastanza violento.

La situazione non era gravissima, tuttavia, la donna ha comunque deciso di interrompere in maniera anticipata la trasmissione. Successivamente, poi, ha spiegato ai fan come stesse. Scopriamo cosa le è successo e come sta adesso.

L’incidente di Mara a Domenica In

Puntata davvero particolare di Domenica in, quella del 21 novembre, per Mara Venier. La Ad un certo punto della messa in onda, infatti, la conduttrice ha mandato la pubblicità e al ritorno della linea allo studio, al centro del palco c’era solamente Pierpaolo Pretelli. Il ragazzo, che ormai è stato “adottato” da zia Mara, ha spiegato che la donna avesse avuto un piccolo incidente. Nello specifico, è scivolata durante la pubblicità finendo per sbattere la testa in modo abbastanza importante.

Pertanto, la trasmissione è andata avanti con il gioco delle telefonate in cui è stato presente solo Pierpaolo. Successivamente, poi, Mara è entrata in studio scalza, con un piede fasciato e una busta del ghiaccio sulla fronte. La protagonista ha raccontato di essere inciampata e di essere caduta di faccia con gli occhiali sul viso. Malgrado la botta fosse stata forte, la donna ha voluto rassicurare tutto il pubblico da casa e, soprattutto, suo marito Nicola dicendo di stare bene.

La Venier aggiorna sulle sue condizioni di salute

In studio, quindi, ci sono stati degli attimi di sgomento e la presentatrice ha dichiarato di non sentirsi in grado di portare avanti lo show. Pertanto, ha proseguito per qualche minuto da seduta ed ha dato luogo a delle brevi interviste a Memo Remigi e Giuseppe Zeno in condizioni pessime. Dopo aver provato a resistere per un po’, Mara Venir ha deciso di chiudere in anticipo Domenica In in quanto non stesse affatto bene.

Il pubblico si è molto spaventato e dopo alcune ore, la donna ha aggiornato circa le sue condizioni di salute. Attraverso un post su Instagram, ha mostrato una foto che la ritrae con un bernoccolo in fronte. La protagonista se l’è cavata con una ferita alla testa e una distorsione alla caviglia. Adesso non ci resta che attendere per vedere come evolverà la sua situazione di salute e se riuscirà ad essere alla guida della prossima puntata di Domenica In.